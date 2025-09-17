お気に入りのぬいぐるみと一緒に時間を過ごして楽しむ「ぬいぐるみ活動」、略して「ぬい活」にいそしむ人が増えているそうです。ぬい活が盛んだからなのか、この世にはぬいぐるみ専門の病院まであるといいます。東京の神田でぬいぐるみ専門病院「杜の都なつみクリニック」を運営する箱崎なつみ院長に詳しい話を聞かせていただきました。ーーぬいぐるみ専門病院はいつくらいから存在しているのでしょうか？ また日本全国に何か所く