¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¥°¥ëー¥×NCT¤Î¥á¥ó¥Ðー¡¦¥É¥è¥ó¤òÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¿·ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¿¼Â¤Ç¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¡ÖGLOW¡×¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡£¥É¥è¥ó¤Î°¦ÍÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥³¥éー¥²¥ó¥ê¥¢¥ë¥Ç¥£ー¥×¥Þ¥¹¥¯¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÀ½ÉÊÅ¸³«¤Èº£¸å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬