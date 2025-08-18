リーダーとして活躍する人はどんな人か。組織開発ファシリテーターの長尾彰さんは「『上に立つ正しい人』というイメージがあるが、今の時代は『一緒に答えを見つけよう』と言える人のほうが求められている。この新しいリーダーの魅力は人気マンガ『宇宙兄弟』の登場人物から学べる」という――。※本稿は、長尾彰『宇宙兄弟「心理的柔軟性」リーダーシップで、チームが変わる！リーダーの話』（Gakken）の一部を再編集したもので