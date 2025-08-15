米Googleは8月14日（現地時間）、Gemma 3シリーズに新たなモデル「Gemma 3 270M」を追加した。低消費電力かつ高効率なオンデバイス動作を可能とする軽量モデルである。Hugging FaceやKaggleといったプラットフォームを通じて、「Gemma Terms of Use」に基づき提供されており、開発者はすぐに試用やファインチューニングを行える。Gemmaシリーズは、Google DeepMindが開発する「オープン」AIモデル群で、今年3月に発表された「Gemma