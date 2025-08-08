トラッドなネイキッド・スポーツに空冷Vツインが必要とイタリアヤマハが企画開発！ 2002年、イタリアのヤマハから企画・開発、そして生産もイタリア独自で進めたBT1100 Bulldogと名づけられた空冷Vツインのトラッド・スポーツがリリースされた。イタリアのヤマハといえば、1995年に日本国内ではリリースされなかったSZR660というシングル・スポーツを、同じように企画・開発・生産を手がけた実