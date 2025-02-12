£Î£È£ËÁí¹ç¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£µÊ¬¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬£±£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÎÁÍý°¦¹¥²È¡¦Ê¿Ìî¥ì¥ß¤Î¿·¤·¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ÎÁÍý¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÖÅÁÀâºÆ¤Ó¡¢Ê¿Ìî¥ì¥ß¡×¤È¤·¡¢£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼ÆÃ½¸¤ËÊ¿Ìî¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¥ì¥·¥Ô¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÊ¿Ìî¥ì¥ß¤µ¤ó¤Î£Ô£È£Å¿²Å¾¤Ó¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò»È¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤Î¿·ÎÁÍý¤ò