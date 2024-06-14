お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロ（38）が、お笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」に出演。13日に配信された動画で、長年恨みを募らせている芸能人について告白した。動画では、「自分よりクズだと思う芸人」をランキング形式で発表。東ブクロが1位に名前を挙げたのは、お笑いトリオ「コント赤信号」の渡辺正行だった。1位の理由について、東ブクロは「嫌な思いをさ