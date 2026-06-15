人気YouTuber・ヒカルが新たな火種を投下し、波紋を呼んでいる。「今度のターゲットは、お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロさん。テレビとYouTubeをめぐる“縄張り論争”に火が付いているのです」（芸能記者）その発端となったのが、東ブクロによる、YouTuberのテレビ出演“出禁”要求だった。「この発言が飛び出したのは、5月18日放送の『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系）。テレビ業界のキャスティング事情を