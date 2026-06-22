「MURASAKI SHONAN OPEN」に初協賛

日本精工株式会社

日本精工株式会社（本社：東京都品川区、代表者：取締役 代表執行役社長・CEO 市井 明俊、以下NSK）は、2026年7月18日（土）～20日（月・祝）に神奈川県藤沢市で開催される「MURASAKI SHONAN OPEN 2026」に初協賛することを決定しました。7月19日（日）～20日（月・祝）にはNSKブースを設置し、ベアリング組立体験などのコンテンツを提供します。

「MURASAKI SHONAN OPEN」は2025年に6年ぶりに復活したクロスカルチャービーチフェスです。今年も、サーフィン、スケートボード、BMX、ブレイキンといったオリンピック競技を中心に、国内外からトップアスリートが集結し、アクションスポーツの魅力を幅広い世代へ発信します。また競技観戦にとどまらず、キッズ向け体験やファミリーで楽しめるアクティビティ、トップアスリートによるワークショップなどさまざまな参加型コンテンツも用意されたイベントです。（主催者サイトより引用）

→今年の開催内容についてはこちら(https://www.shonanopen.com/)より参照ください。

NSKは、本イベントへの協賛を通じて、当社製品であるベアリングの重要性やモノづくりの魅力を紹介するとともに、神奈川県藤沢市に拠点を持つ企業市民として、地域住民や藤沢市に訪れる方々との交流を図り、地域の魅力発信に貢献していきます。

■イベント情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139963/table/80_1_c9c2ca6b6104b2aee5813b68c59a7e94.jpg?v=202606220551 ]

■NSKについて

NSKは、1916年に日本で最初の軸受（ベアリング）を生産して以来、100年以上にわたり軸受や自動車部品、精機製品などのさまざまな革新的な製品・技術を生み出し、世界の産業の発展を支えてきました。1960年代初頭から海外に進出し、現在では約30ヶ国に拠点を設け、軸受の分野で世界第3位、またボールねじ、電動パワーステアリングなどにおいても世界をリードしています。

NSKについては、こちら(https://www.nsk.com/jp-ja/)のページをご覧ください。