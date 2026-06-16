株式会社be-FULL、プレシリーズAファーストクローズにて1億円の資金調達を実施

株式会社be-FULL

株式会社be-FULL（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：岩井凌太、以下「be-FULL」）は、グローバル・ブレイン株式会社（代表取締役社長：百合本安彦、以下「グローバル・ブレイン」）がShinhan Venture Investment Co.,Ltd.（以下「新韓ベンチャー投資」）と共同で運営する「新韓‐GBフューチャーフロー投資事業有限責任組合」（以下「SHGB」）を通じた第三者割当増資により、プレシリーズAファーストクローズにて1億円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。

株式会社be-FULLについて

be-FULLは「全ての人と組織を、相思相愛に」をミッションに掲げ、AIが会議データ等を分析し、マネジメントを支援するプラットフォーム「PXクラウド」を開発・提供しています。組織課題の見える化、マネジメントスキルの見える化とフィードバック、AI議事録などの機能を通じて、研修では届かない日常業務レベルでのマネジメント力向上を実現します。

トヨタグループ様やパナソニックグループ様をはじめとする大手企業への導入実績があり、月間平均9時間の会議時間削減、エンゲージメント+40%といった成果を創出。Microsoftスタートアップ支援プログラム採択、経済産業省J-StarX日本代表、東京都スタートアップ支援事業採択、CIOReview APAC受賞など国内外で高い評価を得ています。

資金調達の背景と今後の展望

日本企業におけるミドルマネジメント層の課題は深刻化しています。プレイングマネージャー化による業務負荷の増大、働き方改革やハラスメントへの対応によるマネジメント難易度の増大、さらにはMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）浸透や組織改革といった経営課題の現場への落とし込みなど、マネージャーに求められる役割は年々拡大しています。

一方、従来型の管理職研修やアセスメントサービスは一時的な効果にとどまり、現場の行動変容という観点では十分な解決策になり切れていない状況です。be-FULLは、この構造的な課題に対してAI・テクノロジーを組み合わせた独自のアプローチで取り組んでおり、大企業を中心に活用いただいております。

当社は今後も、企業における管理職の役割を「業務の管理者」からパフォーマンスを高める「意思決定者・モチベーター」へと変革すること を目指します。

また、ハイブリッドワークや分散型チームなど多様化する働き方に対応すべく、「PXクラウド」を現代の組織における『マネジメントのOS（オペレーティング・システム）』としてさらに進化させる取り組みを通じて、企業のさらなる成長と社会への貢献を目指していきます。

今回の調達資金は、以下の3つの領域に活用してまいります。

- プロダクト開発の強化：PXクラウドのAI分析機能拡充および支援品質の向上- 営業・マーケティング体制の強化：顧客獲得の加速および導入事例の拡大- 採用・組織拡大：エンジニア、プロダクトマネジャー、セールス、カスタマーサクセス等の人材採用による事業推進体制の強化

投資家からのコメント

坂本祥子（グローバル・ブレイン株式会社 General Partner）

深刻な労働力不足やミドルマネジャーへの過度な業務負荷は、企業の競争力を揺るがす重大な経営課題です。この課題解決に向けてbe-FULLが目指す挑戦「人材マネジメントと業務マネジメントのAI代替」にご一緒させていただきたく出資いたしました。

壮大な挑戦である一方、岩井さん率いるチームは「深いドメイン知識」と「泥臭い現場実行力」によって、すでに日本を代表するエンタープライズ企業で確かな成果を創出し始めていて、課題解決への第一歩を踏み出した彼らと共に歩めることを大変嬉しく思います。

AIネイティブな職場環境への変革を牽引する存在として、より多くのユーザー様にこの価値が届くことを期待し支援してまいります。

Dong-eun Kim（グローバル・ブレイン株式会社 Director）

be-FULLの皆さまとお話を重ねる中で特に印象的だったのは、顧客課題に対する深い理解と、それを着実にプロダクトへ反映していく実行力でした。

AI活用が加速する中で、多くの企業が組織運営やマネジメントの在り方について模索しています。そのような環境下において、be-FULLは現場の課題に向き合いながら顧客価値を積み上げており、大きな成長可能性を感じています。

岩井さんをはじめとするチームとご一緒できることを大変嬉しく思います。今後、より多くの企業の組織変革を支える存在へと成長されることを期待するとともに、グローバル・ブレインとしても全力で支援してまいります。

株式会社be-FULLからのコメント

代表取締役CEO 岩井凌太

このたびはグローバル・ブレイン様より出資いただけることとなり、大変心強く感じております。

私自身、企業でマネジメントや人事に携わった経験を通じて「組織が変われば、事業成長と人のやりがいは両立できる」と確信しており、その変化のカギを握るのがミドルマネジメント──経営と現場をつなぐ「HUB」の存在だと考えています。

しかし多くのミドルマネージャーは経営と現場の板挟みで孤軍奮闘の状態にあり、高い業務負荷と、マネジメントの難しさに悩んでします。──これは個人ではなく構造的な問題であり、be-FULLはAI・テクノロジーの力でこの構造に挑んでいます。我々は、「全ての人と組織を、相思相愛に」というミッションの下、今回の資金調達でプロダクトの進化と事業拡大を加速させてまいります。

現在、このミッション・ビジョンに共感し一緒に事業を成長させてくださる仲間を積極的に募集しています。ご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

写真

グローバル・ブレイン株式会社メンバーとの集合写真 左から：前良太（be-FULL CSO/CAO）坂本祥子（グローバル・ブレイン）、岩井凌太（be-FULL CEO）、Dong-eun Kim（グローバル・ブレイン）、小島直毅（be-FULL CTO）

株式会社be-FULL メンバー集合写真

■ 株式会社be-FULL会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182001/table/5_1_15e5215382e746424ec037f5451efd51.jpg?v=202606160352 ]

■ グローバル・ブレイン株式会社会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182001/table/5_2_53df76ba9f4cb9fc46b4897970f6ce82.jpg?v=202606160352 ]

■ 新韓-GBフューチャーフロー投資事業有限責任組合（SHGB）について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/182001/table/5_3_4e8c36100ae064d8e95fe52afa3636c8.jpg?v=202606160352 ]

本件に関するお問い合わせ先

株式会社be-FULL 広報担当

メールアドレス：mae.ryota@be-ful.net、suzuki.kana@be-ful.net