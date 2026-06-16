【充電も操作も不要】手首につけるだけで、 熱中症リスクを二段階で警告。厚さ11mmの超薄型設計「Heat Core Band（熱中症対策バンド）」Amazonにて一般販売開始｜株式会社メイカーズ

株式会社メイカーズ

株式会社キーエンス100％出資の新規事業会社、株式会社メイカーズ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：橋本洋平）は、熱中症対策バンド「Heat Core Band」のAmazon一般販売を開始しました。

熱中症は毎年、多くの人が命や健康を失う深刻な問題です。屋外作業だけでなく、通勤・スポーツ・日常のあらゆる場面でリスクは高まっています。熱中症の怖さは、自分では気づきにくいこと。倒れてから気づくのでは、遅すぎます。

Heat Core Bandが両立させたのは、厚さ11mmの超薄型設計と、充電不要・約5か月稼働。独自の省電力設計により、薄さと長稼働を同時に実現しました。つけていることを忘れる薄さで、ワンシーズン守り続けます。Heat Core Bandは「誰でも、すぐに、迷わず使えること」「日常生活の邪魔にならないこと」「毎日つけやすいデザインであること」にこだわって開発した、熱中症対策デバイスです。

■Heat Core Band（熱中症対策バンド）価格：7,260円（税込）販売ページ（Amazon） :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H28NJQKV

［商品詳細］https://www.makerz.co.jp/electronic/product/heat_core_band/

特長

手首から、熱中症リスクを警告

体表面温度センサと環境温度センサの2つのセンサからデータを取得し、独自のアルゴリズムで熱中症リスクを判定。体表面温度だけでは捉えきれないリスクも、倒れる前に検知して警告します。

2段階アラート。本人にも、周囲にも

リスクレベルに応じてLED・ブザー（79dB）・振動の3つの手段で警告。「注意」段階では振動、「警報」段階では警告音と振動が作動し、装着者本人だけでなく周囲の人間にも危険を伝えます。

厚み11mm。つけていることを忘れる薄さ。

本体厚みわずか11mm。袖口に引っかからず、どんな場面でも動きを妨げません。マットブラックで、日常のコーディネートにも自然に溶け込みます。

操作不要。充電不要。つけるだけで5か月稼働

超低消費電力回路設計により、CR1632コイン電池1個で約5か月動作。一切の操作も充電も不要で、毎朝つけるだけ。それだけで、ワンシーズン守り続けます。

IP67対応。つけたまま洗える

雨天や手洗いなど、水が飛び交う環境でも取り外し不要。

マグネットバンドで、ワンタッチ装着

バックル穴のないマグネットシリコンバンドを採用。任意の位置にパチンと固定でき、大人から子どもまで手首の太さを問いません。手袋を着けたまま片手でワンタッチ装着・取り外しができます。

導入シーン

建設・工事現場物流・倉庫スポーツイベント

本製品は医療機器ではありません

熱中症リスクの高い状況をお知らせするための補完的安全装備であり、熱中症およびその他疾病の診断・治療の目的で使用できません。医師によって熱中症と診断される場合でも発報しない場合があります。暑熱環境下でのすべての体調不良をお知らせするものではありません。発報の有無に関わらず、体調確認を適宜行い、熱中症その他疾病が疑われる場合には適切な医療措置を受けてください。※仕様は製品改良のため予告なく変更する場合があります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=NqCN8PtOJHg ]

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/159777/table/21_1_cfd62fff887fd43d3c9c96a3045db71b.jpg?v=202606160352 ]

【お問い合わせ】

商品に関する詳細やご質問は、以下の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせフォーム｜MAKERZ(メイカーズ)オンラインストア(https://www.makerz.co.jp/contactUs/contactForm?utm_source=pr&utm_medium=referral&utm_campaign=PR014-HC)

■株式会社メイカーズについて

私たちメイカーズは、世界の製造現場に向けて50年以上にわたり付加価値を提供してきた株式会社キーエンスが、100%出資により設立した新規事業会社です。その技術と信頼を背景に、プロの現場で磨かれた品質を、日常でも扱いやすい設計に落とし込み、商品としてお届けします。初めての方にも配慮した使いやすさと、使い続けるほどに実感できる確かな性能。ものづくりで培った知見は、単なる商品のスペックを超えて、使う人の創作意欲や日常の楽しみを支える力になると考えています。私たちは、心惹かれるデザインと、本当の意味で役に立つ実用性を両立させ、暮らしや作業を支えるパートナーであり続けたいと願っています。