Amazon Merch on Demandに「Poppy Playtime」のアパレル第二弾が登場！

インフォレンズ株式会社

エンターテインメント関連商品を輸入・製造販売するインフォレンズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：安川 洋）は、Amazonが展開するオンデマンド・プリントサービス「Merch on Demand」（マーチオンデマンド）にて、2026年5月12日より注目のホラーゲーム「Poppy Playtime（ポピープレイタイム）」のアパレル商品の販売を開始することを発表いたします。

2025年8月に発売した第一弾（ハギーワギー・マミーロングレッグス・キャットナップ・ドーイ）に続く第二弾として、Chapter 5に登場したプロトタイプをはじめとした新キャラクターを中心に、全6キャラクター・12アイテムをご用意しました。

商品ページ :https://bit.ly/4wjg57x

【商品情報】

大人気ゲーム「Poppy Playtime」のキャラクターTシャツが新登場！

デザインは、存在感のある大きめ胸元プリントと、さりげなく楽しめる小さめワンポイントプリントを展開。Chapter 5に登場したキャラクターを中心に全12デザインをご用意。さらに、各デザイン4色展開、全15サイズで、キッズから大人まで幅広く対応しています。

お好きなキャラクターとデザインを組み合わせて、特別な1枚を手に入れよう！

■Poppy Playtime ルーインドハギーワギー Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、ロイヤルブルー

■Poppy Playtime ルーインドハギーワギー ワンポイント Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、ロイヤルブルー

■Poppy Playtime リリー ラブブレイズ Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、ライトパープル

■Poppy Playtime リリー ラブブレイズ ワンポイント Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、ライトパープル

■Poppy Playtime チャム・チョンプキンズ Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、レッド

■Poppy Playtime チャム・チョンプキンズ ワンポイント Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、レッド

■Poppy Playtime ギブレット Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、ミントグリーン

■Poppy Playtime ギブレット ワンポイント Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、ミントグリーン

■Poppy Playtime ハーレー・ソーヤー Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、杢グレー

■Poppy Playtime ハーレー・ソーヤー ワンポイント Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、杢グレー

■Poppy Playtime プロトタイプ Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、クランベリー

■Poppy Playtime プロトタイプ ワンポイント Tシャツ

カラー：ブラック、ホワイト、ネイビー、クランベリー

・サイズ

メンズ S / M / L / XL / 2XL / 3XL

レディース WM / WL

キッズ 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160

・発売日：2026年5月12日

・価格：各\3,190（税込）

※Amazon Merch on Demandとは：ブランドや作品の製作者となるクリエイターがオリジナルの作品を登録し、Amazon がお客様の注文を受けてから、その作品をTシャツなどの商品上にプリントしてお客様にお届けするオンデマンド・プリントサービスです。

※Amazon Merch on Demandの商品には、Amazonが販売するほかの商品と同じ配送オプションが適用されます。

※商品、購入方法、Amazonアカウント等に関するご質問は、購入先のAmazon.co.jpへお問い合わせいただきますようお願いします。

※Amazon、Amazon.co.jp、Merch on DemandおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※画像はすべてイメージです。実際のものとは異なります。あらかじめご了承ください。

【Poppy Playtimeとは】

2021年10月にSteam版、2022年3月にモバイル版、さらにPlayStation版やNintendo Switch版、Xbox版もリリースした、ホラーゲーム。

国内でもYouTubeでのゲーム実況配信をきっかけに子どもからティーンなど若者たちの間で大ブレイク。2026年2月19日には最新作「Poppy Playtime」Chapter 5 「Broken Things」の配信が開始し、話題沸騰中の注目作品です。

【類似品・模倣品にご注意ください】

現在国内の量販店およびネット通販・オークションサイトなどで「Poppy Playtime」「ハギーワギー」のキャラクターを模した類似品・模倣品が確認されております。

これらは正規の版権手続きを踏まえたものではございません。

これらの類似品・模倣品に起因する不良品や事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので、ご購入の際には特にご注意をお願い申し上げます。

【INFOLENS GEEK SHOPについて】

インフォレンズ株式会社が運営するINFOLENS GEEK SHOP（インフォレンズ・ギークショップ）は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズ約300種類を取り揃えたショップです。手軽にお買い物ができるオンラインショップに加え、池袋パルコ店では、ジャンルを問わないバラエティ豊かな公式グッズを実際に手に取り購入できる、国内最大級のゲーム・映像コンテンツグッズ専門店です。

【店舗情報】

＜INFOLENS GEEK SHOPオンラインショップURL＞

https://geekshop.infolens.com/

＜INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店＞

所在地：〒171-8557 東京都豊島区南池袋1-28-2 池袋PARCO 本館 6F

TEL ：03-5985-4011

http://geekshop.infolens.com/pages/infolensgeekshop-ikebukuro

【公式X】

INFOLENS GEEK SHOP https://x.com/INFOLENSGEEK

INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店 https://x.com/igs_ikebukuro

インフォレンズ株式会社について

インフォレンズ株式会社は、世界的な人気コンテンツから厳選した公式ライセンスグッズの正規販売代理店です。輸入商品および自社製品を含め約500種類の商品を取り扱い、全国の量販店向けの卸売販売やオンラインショップ・直営店の運営を行っております。

【会社概要】

商号 ： インフォレンズ株式会社

代表者 ： 代表取締役CEO 安川 洋

本社 ： 東京都中央区湊1丁目12-11 八重洲第七長岡ビル9階

設立 ： 2018年10月

事業内容： エンターテインメント関連商品の輸入卸売・製造販売

URL ： https://www.infolens.com

(C) 2026 Mob Entertainment, Inc. Poppy Playtime and related trademarks are registered trademarks or trademarks of Mob Entertainment, Inc.