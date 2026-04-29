「宮古島炙りソーキドッグ」が、ゴールデンウィークのイクスピアリに期間限定で登場します。

一般社団法人宮古島物産振興会（沖縄県宮古島市）は、2026年5月1日（金）から5月6日（水・休）までの期間、千葉県浦安市舞浜の商業施設「イクスピアリ」にて、期間限定ショップ「宮古島炙りソーキドッグ」を出店いたします。

本出店は、「宮古島、ひとくち。」をテーマに、宮古島が好きな方にも、まだ訪れたことのない方にも、GWに気軽に宮古島の味を感じていただける絶好の機会としてお届けします。





■「宮古島炙りソーキドッグ」について

沖縄・宮古島の食文化を感じる代表的な味のひとつである「ソーキ」を、より手軽に、より美味しく召し上がっていただけるように仕上げた一品です。 トロトロに煮込んだソーキを香ばしく炙り、外は軽く焼き上げたソフトフランスパンにサンド。 軽食として気軽に食べられながら、しっかりとした満足感も感じていただけます。

■見ても食べても嬉しい南国メニュー

炙りソーキドッグに加え、宮古島らしいマンゴーの味わいを楽しめるメニューをご用意しています。

・炙りソーキドッグ

・マンゴークリームドッグ

・マンゴージュース

・マンゴービール

彩り豊かな見た目とともに、南国の雰囲気もお楽しみいただけます。

■お子さまも楽しめる体験

会場では、熱帯魚やイルカなどをモチーフにしたカラフルな消しゴムをすくって楽しめる「南国フィッシュ消しゴムすくい」も実施します。 ご家族でも楽しんでいただける内容です。

■ゴールデンウィークに、舞浜で宮古島を

ゴールデンウィークに宮古島へ行きたいと思っても、すぐに足を運べる距離ではありません。

だからこそ、イクスピアリを訪れる皆さまに、まずは“ひとくち”から宮古島を感じていただけたら幸いです。

舞浜での一日のお出かけの途中に、昼食や軽食として、小腹が空いたときの一品として、気軽にお立ち寄りいただけます。

■出店概要

店舗名：宮古島炙りソーキドッグ

期間：2026年5月1日（金）～5月6日（水・休）

時間：11:00～19:00

場所：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ 2F セレブレーション・プラザ

形式：テイクアウト

本催事を通じて、舞浜にいながら宮古島の味と空気を感じていただけるひとときをお届けします。

ゴールデンウィークのひとときに、ぜひ「宮古島炙りソーキドッグ」へお立ち寄りください。

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。