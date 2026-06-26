【犬も歩けば姫に当たる】 【無愛想執事長と始める女王陛下の物語係】 6月26日 配信開始

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forcsは、出版レーベル「じるみて」の電子単行本2作を6月26日より各電子書籍ストアで配信する。

「犬も歩けば姫に当たる」

著者：観乃ふみ氏

定価：792円

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【「犬も歩けば姫に当たる」あらすじ】

作家のワガママを断れない「忠犬」編集者、なんて呼ばれている私・狗亦 栞里（いぬまた しおり）は、作家に振り回されるまま取材でキャバクラに連れてこられました……。

席についたNo.1キャバ嬢・みゆさんの、あやすような甘いトークにさりげないボディタッチで心臓が爆発しそう……！

つまらない私にも優しくて、このままでは沼ってしまう……なんて思っていたら、慣れない酒で大失態！？

「私と300万円分仲良くしてくれませんか？」

友達でもセフレでも恋人でもいい ってどんな返済案ですか！？

社畜OL×No.1キャバ嬢の主従ラブコメ開幕！！

「無愛想執事長と始める女王陛下の物語係」

著者：作画・酒井さゆり氏、原作・新星緒氏

定価：792円

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【「無愛想執事長と始める女王陛下の物語係」あらすじ】

突然異世界へ放り出された売れない小説家のアリア。目の前に広がっていたのは、銃士のような軍服に身を包んだ兵士たちと、美しくも厳かな王城の景色だった。混乱する彼女を迎えたのは、女王と冷静沈着な執事長だった。

彼らは命ずる──「女王陛下の物語係に任ずる」と。

現実では小さな夢さえ叶えられず、自分の物語を持てなかった彼女が、今度は国の物語を紡ぐ役目を背負うことになる。暴かれる謎、迫る陰謀、揺れ始める王国。

そしてアリア自身の心にも、執事長との不可解な縁が芽生えていく――。