◆パ・リーグ 楽天２―０西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）

楽天が西武に勝利し、３連勝を飾った。先発した前田健が７回３安打無失点の好投。今季７登板目で待望の初勝利を挙げた。お立ち台では目を潤ませながら「ファンの方にたくさん応援してもらってる中、なかなか勝てなかった。今日という日は僕にとってすごく大切な日になりました」と喜びの言葉を口にした。

初回から前田健が好スタートを切った。先頭のカナリオを１５１キロ直球で右飛に仕留めると、２死からはスプリットで長谷川を空振り三振。無失点でスタートした。

右腕の好投は続いた。２回は先頭のネビンに左前安打を浴びたが、動じない。後続を冷静に打ち取った。ストライク先行で投げ込み、３回から５回は一人の走者も許さなかった。今季最長７イニングで、同最多の１１４球を投げてわずか３安打の投球。好フィールディングも連発した。ＮＰＢでは１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３９１９日ぶりとなる白星。圧巻の投球で待望の勝利を手にした。

吉井理人新監督にとっては通算２００勝目。メモリアルな勝利が重なった。