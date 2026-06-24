テクニカルポイント 豪ドル/ドル、下降トレンド強まる、０．６９００の心理的水準メドに テクニカルポイント 豪ドル/ドル、下降トレンド強まる、０．６９００の心理的水準メドに

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント 豪ドル/ドル、下降トレンド強まる、０．６９００の心理的水準メドに



0.7217 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.7178 一目均衡表・雲（上限）

0.7083 100日移動平均

0.7081 エンベロープ1%上限（10日間）

0.7063 21日移動平均

0.7056 一目均衡表・雲（下限）

0.7052 一目均衡表・基準線

0.7011 10日移動平均

0.6995 一目均衡表・転換線

0.6941 エンベロープ1%下限（10日間）

0.6914 現値

0.6909 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.6856 200日移動平均



豪ドル/ドルは、下降トレンドを強めている。一目均衡表の雲を始め10+21日などの短期移動平均線を下回る水準で推移している。目先のポイントは0.6900の心理的水準となる。この水準を下抜けると次のポイントは0.6856の200日移動平均線となる。足元での売買の偏り具合を示すRSI（14日）は28.5に低下しており、超短期では調整が入りやすい状況となっている。短期レジスタンス・ポイントの10日線は0.7011に位置している。調整のメドとして参照されよう。

外部サイト