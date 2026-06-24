２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６１円６１銭前後と前日午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円７１銭前後と同５０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では１６１円５０銭台で推移し、午前９時５０分過ぎに１６１円６４銭近辺まで上昇した。ただ、その後は午後にかけ１６１円５０銭台を中心とする狭いレンジでの一進一退が続いた。前日発表された米6月購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は予想を上回った。米利上げが意識されたものの、１６１円台後半に向けては政府・日銀による為替介入が警戒され、ドルの上値は重かった。１５～１６日に開催された日銀の金融政策決定会合の「主な意見」では、利上げに関して「数カ月に一度のペースで検討」などの意見が出ていたが、為替市場の反応は限定的だった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１３６７ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS