グリッド<5582.T>＝後場急伸。きょう午前１１時３０分ごろ、５月から６月に複数案件として約１６億円の蓄電所開発案件を受注したと発表しており、好感した買いが集まっている。売り上げは２６年６月期から２８年６月期にかけて計上する。



インフォメティス<281A.T>＝ストップ高で３連騰。２３日の取引終了後に、イギリス連結子会社を通じてドイツ・イタリア・フランスを中心とする欧州本土市場への本格的な事業展開に向けた調査・検討を開始すると発表しており、これを好感した買いが入っている。欧州の脱炭素政策と電化シフトの進展を追い風に、エネルギーＡＩ領域におけるプレゼンスを向上させるのが狙い。イギリスにおける約１０年間の事業実績と技術実証、更に同社が主導してきた機器分離推定技術（ＮＩＬＭ）の国際標準化の成果を背景に、欧州本土における事業機会獲得を加速させるとしている。



ダイナミックマッププラットフォーム<336A.T>＝反発。きょう寄り前、北米の交通当局向けに橋梁・トンネルの高さ制限情報の整備・管理を支援するソリューションの提供を始めたと発表しており、材料視した買いが集まっている。同社によると、米国では橋梁への車両衝突事故が年間１万５０００件発生しており、橋梁・トンネルの高さ制限情報を正確に把握・更新することが重要な課題となっているという。



パナソニック ホールディングス<6752.T>＝３日ぶり大きく切り返し新高値。荒れた地合いに流されることなく、根強い買いが観測される。総合家電大手という従来のイメージを払拭し、現在のマーケットではＡＩデータセンター関連の切り口でにわかに投資資金の波状的な買いを誘導している。莫大な電力を消費するＡＩサーバー向けバックアップ電源で断トツのシェアを有するほか、ＧＰＵ（画像処理半導体）などＡＩアクセラレータ周辺の電子材料や部品でも子会社パナソニックインダストリーを通じて積極展開を図っている。このほか、ＡＩサーバーの熱問題にもアプローチし、サーバー冷却（水冷）分野に傾注している。そうしたなか、２３日の日本経済新聞電子版が「（パナソニックインダストリーが）ＡＩデータセンター向けの蓄電装置（スーパーキャパシタ）を開発した」と報じており、これが足もとの株価を刺激する格好となったもようだ。２０２７年２～３月をメドに北海道千歳市の工場で量産する計画が伝えられている。



ソシオネクスト<6526.T>＝上値指向を堅持。ここ相場を牽引してきた半導体製造装置関連には跛行色がみられ上値の重い銘柄も出てきているが、代わって同社株に大口資金が流れ込み始めた。同社は半導体設計大手で、高度な技術力を売り物に先端半導体で実力を発揮。顧客ニーズに対応して設計したカスタムＳｏＣ（システム・オン・チップ）をファブレス形態で供給し、生成ＡＩインフラが加速するなかキーカンパニーとして改めて存在感を高めている。ＡＩサーバーにＡＩアクセラレータとセットで搭載されるＨＢＭ（高帯域幅メモリー）の需要が爆発的に伸びているが、このＨＢＭ特需を背景に同社の収益機会が今後急速に高まる可能性が指摘されている。同社はチップレットの進化系である「Ｆｌｅｘｌｅｔｓ（フレックスレッツ）」を前面に押し出して顧客需要獲得に本腰を入れている。Ｆｌｅｘｌｅｔｓはこれまでの既製品ブロックを積み込んだチップレットとは異なり、設計図の段階から中身をカスタマイズできるという点で優位性を持つ。したがって、あらゆるベンダーのＩＰ（知的財産）を融合し、顧客ニーズに即した性能を最適化することができる。そして、市場関係者は「ソシオネクスはＳｏＣ本体とＨＢＭを一つに収容した最先端の半導体を開発（技術的に確立）しているが、ＦｌｅｘｌｅｔｓによってＨＢＭとＳｏＣを連携する回路を容易に組み込むことを可能とした。顧客企業がＨＢＭを使える状態にする過程で同社のビジネスチャンスは飛躍的に拡大する」（中堅証券アナリスト）としている。



愛眼<9854.T>＝急動意。前日のリスクオフ相場で値がさ株に下値警戒ムードが強まるなか、株価２００円台という低位株の強みを存分に発揮し、短期筋の買いを誘引している。同社は眼鏡の小売り大手で関西圏を中心に直営店及びフランチャイズで全国展開している。物言う株主として知られる英投資顧問会社アセット・バリュー・インベスターズ（ＡＶＩ）が２３日付で関東財務局に提出した大量保有報告書によると、アセット・バリュー・インベスターズの愛眼株式の保有比率が５．００％に達したことが判明した。保有目的は「純投資」としているが「持続的な企業価値の向上に向けた重要提案行為等を行う可能性がある」と明記しており、同社株の中期的な株式価値向上に対する思惑が株価上昇のカタリストとなった。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS