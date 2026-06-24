24日の日経平均株価は前日比613.41円（-0.88％）安の6万9174.97円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は677、値下がりは823、変わらずは56。



日経平均マイナス寄与度は307.73円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が63.86円、アドテスト <6857>が55.51円、ファストリ <9983>が50.69円、フジクラ <5803>が35円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を67.58円押し上げ。次いでイビデン <4062>が26.82円、ソニーＧ <6758>が15.25円、リクルート <6098>が11.06円、パナＨＤ <6752>が7.51円と続いた。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は医薬品で、以下、空運業、海運業、情報・通信業が続いた。値下がり上位には保険業、非鉄金属、石油・石炭が並んだ。



株探ニュース