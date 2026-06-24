24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.1％増の7755億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.9％増の5658億円だった。



個別ではｉＦｒｅｅ 米債 ７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> など6銘柄が新高値。グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> 、ｉシェアーズ シルバー ＥＴＦ <568A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> 、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> など14銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.87％高、グローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> が4.88％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> は7.09％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は6.37％安、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＥＳＧ <1498> は3.82％安、ＮＺＡＭ カーボン・エフィシェント指数 <2567> は3.47％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> は3.36％安と大幅に下落した。



日経平均株価が613円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3600億4400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金3407億1800万円も上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が531億2700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が518億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が271億1900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が204億3200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が175億6600万円の売買代金となった。



株探ニュース