　24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比0.1％増の7755億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同1.9％増の5658億円だった。

　個別ではｉＦｒｅｅ　米債　７－１０年（為替ヘッジなし） <2015> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ　中国科創板　５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、ＭＡＸＩＳ　ＮＹダウ上場投信 <2241> 、ｉシェアーズ米国リート　ＥＴＦ <1659> 、グローバルＸ　米ドル建て投資適格社債 <468A> など6銘柄が新高値。グローバルＸ　チャイナテック　ＥＴＦ <380A> 、ｉシェアーズ　シルバー　ＥＴＦ <568A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　貴金属バスケット <1676> 、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　白金上場投資信託 <1674> など14銘柄が新安値をつけた。

　そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.87％高、グローバルＸ　銀ビジネス　ＥＴＦ <579A> が4.88％高と大幅な上昇。

　一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　アルミニウム上場投資信託 <1692> は7.09％安、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は6.37％安、Ｏｎｅ　ＥＴＦ　ＥＳＧ <1498> は3.82％安、ＮＺＡＭ　カーボン・エフィシェント指数 <2567> は3.47％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　大豆上場投資信託 <1697> は3.36％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が613円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3600億4400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金3407億1800万円も上回った。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が531億2700万円、ＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が518億300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が271億1900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が204億3200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が175億6600万円の売買代金となった。

株探ニュース