ETF売買代金ランキング＝24日前引け
24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 199400 4.3 78420
２. <200A> 野村日半導 55311 31.8 5885
３. <1357> 日経Ｄインバ 32344 49.1 2626
４. <1321> 野村日経平均 27317 46.4 72780
５. <1458> 楽天Ｗブル 17636 61.3 93490
６. <1579> 日経ブル２ 12481 11.3 847.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 12107 49.0 4737
８. <1360> 日経ベア２ 12037 84.5 64.3
９. <1306> 野村東証指数 7013 104.4 422.2
10. <1540> 純金信託 4230 -27.2 19645
11. <1568> ＴＰＸブル 3529 54.0 954.4
12. <1356> ＴＰＸベア２ 3169 223.0 113.9
13. <1329> ｉＳ日経 3115 -10.7 7237
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2936 15.0 72490
15. <1615> 野村東証銀行 2326 -1.6 701.3
16. <2243> ＧＸ半導体 2312 28.7 5227
17. <1459> 楽天Ｗベア 2123 136.7 105
18. <1330> 上場日経平均 2117 -12.6 72820
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1791 45.7 4832
20. <1542> 純銀信託 1709 55.5 28870
21. <1489> 日経高配５０ 1670 17.9 3202
22. <1308> 上場東証指数 1465 11.4 4172
23. <1358> 上場日経２倍 1354 5.2 150000
24. <213A> 上場半導体株 1199 -36.7 543.7
25. <282A> ＧＸ半導１０ 1189 -29.5 3083
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1146 1.1 412.4
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1035 39.7 75370
28. <1305> ｉＦＴＰ年１ 977 -45.9 4264
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 941 157.8 66
30. <563A> ＧＸＮデカバ 779 56.1 1106
31. <1671> ＷＴＩ原油 715 -15.9 4493
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 690 -48.4 1916.0
33. <2033> コスピブル 663 35.9 130350
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 657 335.1 480.7
35. <2036> 金先物Ｗブル 647 34.5 145150
36. <1346> ＭＸ２２５ 615 -38.3 72300
37. <314A> ｉＳゴールド 557 0.9 311.7
38. <1571> 日経インバ 556 -21.8 286
39. <221A> ＭＸ日半導体 538 -50.2 1535.0
40. <1545> 野村ナスＨ無 525 -46.0 240.7
41. <1326> ＳＰＤＲ 519 78.4 60340
42. <1699> 野村原油 488 1061.9 559.3
43. <163A> 半導体日本株 486 17.4 22930
44. <1348> ＭＸトピクス 458 55.3 4169
45. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 448 -39.9 2499
46. <2244> ＧＸＵテック 432 -16.1 3486
47. <1655> ｉＳ米国株 405 -14.0 860.9
48. <1623> 野村鉄鋼非鉄 396 -83.5 74520
49. <2559> ＭＸ全世界株 396 28.6 2938
50. <1328> 野村金連動 389 47.9 15560
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 199400 4.3 78420
２. <200A> 野村日半導 55311 31.8 5885
３. <1357> 日経Ｄインバ 32344 49.1 2626
４. <1321> 野村日経平均 27317 46.4 72780
５. <1458> 楽天Ｗブル 17636 61.3 93490
６. <1579> 日経ブル２ 12481 11.3 847.0
７. <2644> ＧＸ半導日株 12107 49.0 4737
８. <1360> 日経ベア２ 12037 84.5 64.3
９. <1306> 野村東証指数 7013 104.4 422.2
10. <1540> 純金信託 4230 -27.2 19645
11. <1568> ＴＰＸブル 3529 54.0 954.4
12. <1356> ＴＰＸベア２ 3169 223.0 113.9
13. <1329> ｉＳ日経 3115 -10.7 7237
14. <1320> ｉＦ日経年１ 2936 15.0 72490
15. <1615> 野村東証銀行 2326 -1.6 701.3
16. <2243> ＧＸ半導体 2312 28.7 5227
17. <1459> 楽天Ｗベア 2123 136.7 105
18. <1330> 上場日経平均 2117 -12.6 72820
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1791 45.7 4832
20. <1542> 純銀信託 1709 55.5 28870
21. <1489> 日経高配５０ 1670 17.9 3202
22. <1308> 上場東証指数 1465 11.4 4172
23. <1358> 上場日経２倍 1354 5.2 150000
24. <213A> 上場半導体株 1199 -36.7 543.7
25. <282A> ＧＸ半導１０ 1189 -29.5 3083
26. <1475> ｉＳＴＰＸ 1146 1.1 412.4
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1035 39.7 75370
28. <1305> ｉＦＴＰ年１ 977 -45.9 4264
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 941 157.8 66
30. <563A> ＧＸＮデカバ 779 56.1 1106
31. <1671> ＷＴＩ原油 715 -15.9 4493
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ 690 -48.4 1916.0
33. <2033> コスピブル 663 35.9 130350
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 657 335.1 480.7
35. <2036> 金先物Ｗブル 647 34.5 145150
36. <1346> ＭＸ２２５ 615 -38.3 72300
37. <314A> ｉＳゴールド 557 0.9 311.7
38. <1571> 日経インバ 556 -21.8 286
39. <221A> ＭＸ日半導体 538 -50.2 1535.0
40. <1545> 野村ナスＨ無 525 -46.0 240.7
41. <1326> ＳＰＤＲ 519 78.4 60340
42. <1699> 野村原油 488 1061.9 559.3
43. <163A> 半導体日本株 486 17.4 22930
44. <1348> ＭＸトピクス 458 55.3 4169
45. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 448 -39.9 2499
46. <2244> ＧＸＵテック 432 -16.1 3486
47. <1655> ｉＳ米国株 405 -14.0 860.9
48. <1623> 野村鉄鋼非鉄 396 -83.5 74520
49. <2559> ＭＸ全世界株 396 28.6 2938
50. <1328> 野村金連動 389 47.9 15560
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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