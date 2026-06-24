　24日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　199400　　　 4.3　　　 78420
２. <200A> 野村日半導　　　 55311　　　31.8　　　　5885
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 32344　　　49.1　　　　2626
４. <1321> 野村日経平均　　 27317　　　46.4　　　 72780
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 17636　　　61.3　　　 93490
６. <1579> 日経ブル２　　　 12481　　　11.3　　　 847.0
７. <2644> ＧＸ半導日株　　 12107　　　49.0　　　　4737
８. <1360> 日経ベア２　　　 12037　　　84.5　　　　64.3
９. <1306> 野村東証指数　　　7013　　 104.4　　　 422.2
10. <1540> 純金信託　　　　　4230　　 -27.2　　　 19645
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　3529　　　54.0　　　 954.4
12. <1356> ＴＰＸベア２　　　3169　　 223.0　　　 113.9
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　3115　　 -10.7　　　　7237
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　2936　　　15.0　　　 72490
15. <1615> 野村東証銀行　　　2326　　　-1.6　　　 701.3
16. <2243> ＧＸ半導体　　　　2312　　　28.7　　　　5227
17. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2123　　 136.7　　　　 105
18. <1330> 上場日経平均　　　2117　　 -12.6　　　 72820
19. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1791　　　45.7　　　　4832
20. <1542> 純銀信託　　　　　1709　　　55.5　　　 28870
21. <1489> 日経高配５０　　　1670　　　17.9　　　　3202
22. <1308> 上場東証指数　　　1465　　　11.4　　　　4172
23. <1358> 上場日経２倍　　　1354　　　 5.2　　　150000
24. <213A> 上場半導体株　　　1199　　 -36.7　　　 543.7
25. <282A> ＧＸ半導１０　　　1189　　 -29.5　　　　3083
26. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1146　　　 1.1　　　 412.4
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1035　　　39.7　　　 75370
28. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 977　　 -45.9　　　　4264
29. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 941　　 157.8　　　　　66
30. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 779　　　56.1　　　　1106
31. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 715　　 -15.9　　　　4493
32. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 690　　 -48.4　　　1916.0
33. <2033> コスピブル　　　　 663　　　35.9　　　130350
34. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 657　　 335.1　　　 480.7
35. <2036> 金先物Ｗブル　　　 647　　　34.5　　　145150
36. <1346> ＭＸ２２５　　　　 615　　 -38.3　　　 72300
37. <314A> ｉＳゴールド　　　 557　　　 0.9　　　 311.7
38. <1571> 日経インバ　　　　 556　　 -21.8　　　　 286
39. <221A> ＭＸ日半導体　　　 538　　 -50.2　　　1535.0
40. <1545> 野村ナスＨ無　　　 525　　 -46.0　　　 240.7
41. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 519　　　78.4　　　 60340
42. <1699> 野村原油　　　　　 488　　1061.9　　　 559.3
43. <163A> 半導体日本株　　　 486　　　17.4　　　 22930
44. <1348> ＭＸトピクス　　　 458　　　55.3　　　　4169
45. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 448　　 -39.9　　　　2499
46. <2244> ＧＸＵテック　　　 432　　 -16.1　　　　3486
47. <1655> ｉＳ米国株　　　　 405　　 -14.0　　　 860.9
48. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 396　　 -83.5　　　 74520
49. <2559> ＭＸ全世界株　　　 396　　　28.6　　　　2938
50. <1328> 野村金連動　　　　 389　　　47.9　　　 15560
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース