ふみのの4thシングル「東京」が、水曜ドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系）の主題歌に決定した。

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7月22日22時より放送スタートとなる『Tokyo middle 30』は、中国の『Nothing But Thirty』（『30女の思うこと～上海女子物語～』）を原作に、日本版としてオリジナルリメイクされる恋愛ヒューマンドラマ。キラキラしたサクセスストーリーを思い描き、地方都市から憧れの東京へやってきた女性3人が、恋、仕事、家庭と思い通りにはいかない現実に直面しながら、“35歳”という人生の分岐点で自分らしい人生を模索していく姿を描く。主演を仲里依紗が務め、のん、深川麻衣とともに主人公3人を演じる。

同楽曲は、ふみのがドラマのために書き下ろしたもの。同楽曲で、ふみのは2クール連続でゴールデンプライム帯連続ドラマ主題歌を担当することとなる。

同楽曲は、求める何かに向かって懸命に歩み続ける“今”を描いた楽曲。思い描いていた未来と現実との間で揺れ動きながらも、それぞれの場所で日々奮闘を重ねるすべての人へ。そして、東京という街にフォーカスを当て、東京に溢れる多様な価値観や個性に戸惑い、焦りや孤独を抱えながらも前を向こうとする人々に寄り添う、ふみのらしい等身大のメッセージが込められている。

また同楽曲は、プロデューサー／編曲家の松浦晃久をアレンジャーとして起用。松浦の声がけによりミュージシャンが集まり制作され、どこか懐かしいながらも最新のサウンド感も兼ね備えたアレンジに仕上がっている。ドラマで描かれるのは、人生の分岐点とも言える35歳を迎えた女性たちが、それぞれの選択や葛藤と向き合いながら、自分らしい生き方を模索していく姿。主人公たちが東京という街で人生と向き合う物語と、主題歌「東京」が描く世界観が重なり合い、作品を優しく彩る。

■ふみの コメント

この度、7月期新水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担当させていただくことになりました。求める何かに向けてひたすらに奮闘する「今」を描いた私の4th Single 「東京」がドラマ『Tokyo middle 30』と一緒にこの夏を並走できること、本当に光栄に思います。本楽曲は、いつか描いていた夢や希望の前に気づいたらある現実とのギャップに戸惑いや葛藤を感じながらも、歩みの止まることない日々（「今」）を歌っています。東京の街に溢れる多くの価値観、目を引く個性に焦りや孤独を感じながら、それでも毎日を必死に生きる。その何気ない日々にそっと寄り添えるそんな曲になれば嬉しいです。是非ドラマと合わせてお楽しみください！

（文=リアルサウンド編集部）