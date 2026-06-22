　22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比470円高の7万3330円と急騰。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては976.04円高。出来高は4096枚となっている。

　TOPIX先物期近は4124.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.45ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 73330　　　　　+470　　　　4096
日経225mini 　　　　　　 73325　　　　　+465　　　 73077
TOPIX先物 　　　　　　　4124.5　　　　 +11.5　　　　6539
JPX日経400先物　　　　　 37470　　　　　+105　　　　 229
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　+2　　　　 114
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース