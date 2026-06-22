日経225先物：22日22時＝470円高、7万3330円
22日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比470円高の7万3330円と急騰。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては976.04円高。出来高は4096枚となっている。
TOPIX先物期近は4124.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73330 +470 4096
日経225mini 73325 +465 73077
TOPIX先物 4124.5 +11.5 6539
JPX日経400先物 37470 +105 229
グロース指数先物 705 +2 114
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4124.5ポイントと前日比11.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は29.45ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73330 +470 4096
日経225mini 73325 +465 73077
TOPIX先物 4124.5 +11.5 6539
JPX日経400先物 37470 +105 229
グロース指数先物 705 +2 114
東証REIT指数先物 売買不成立
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