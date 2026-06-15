「日本人の魂を見せられた」5度目のW杯、ベンチから鼓舞し続けた長友佑都は団結に自信「レベルの違うベンチの熱さ」

「日本人の魂を見せられた」5度目のW杯、ベンチから鼓舞し続けた長友佑都は団結に自信「レベルの違うベンチの熱さ」