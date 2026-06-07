7月4日（土）13:30〜22:54放送の日本テレビ系夏の音楽の祭典「THE MUSIC DAY 2026」。

総勢60組を超えるアーティストが、この夏のはじまりを盛り上げる見どころ満載の9時間半LIVEをお届け。本日、出演アーティスト情報 第一弾を解禁！今回解禁の出演アーティストは以下の通り。

＜出演アーティスト情報 第一弾＞

アイナ・ジ・エンド、IVE、CUTIE STREET、SixTONES、SUPER BEAVER、中島健人、なにわ男子、Number_i、NiziU、NEWS、HANA、BE:FIRST、マルシィ、M!LK

（※五十音順）

◎「イイじゃん」「好きすぎて滅！」が大バズりし、昨年の紅白歌合戦に初出場。今年9月からはグループ史上最大規模のアリーナツアーの開催を控えるM!LK

◎ちゃんみながプロデューサーを務めたオーディション番組「No No Girls」（ノノガ）から誕生しデビューから約1年で「ROSE」「Blue Jeans」が累計再生回数2億回突破。レコード大賞最優秀新人賞受賞、紅白歌合戦出場を果たしたHANA

◎今年の1月にデビュー6周年を迎え、グループ初のスタジアムツアーの開催を発表し大きな話題に。日本テレビ系冠バラエティー番組「Golden SixTONES」を持つ、お茶の間の人気者 SixTONES

◎先日アメリカの名門音楽レーベルとの契約を発表し、自身の4曲がストリーミング1億回再生を突破しグローバルに活躍するNumber_i

◎昨年バンド結成20周年を迎え、今年はドームツアー全公演を即完売するなど、日本のバンドシーンをけん引するSUPER BEAVER

◎昨年リリースした楽曲「夢中」が日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞し、ストリーミング総再生回数が自身最速で2億回を記録。今年デビュー5周年を迎えるBE:FIRST

◎NEWS、中島健人、なにわ男子、NiziU、CUTIE STREET、アイナ・ジ・エンド、IVE、マルシィ 人気アーティストの出演が続々と決定！

6月16日（火）日本テレビ系で放送の「夜の音 -TOKYO MIDNIGHT MUSIC-」内で、出演アーティスト情報解禁・第二弾を予定。「THE MUSIC DAY」でしか観られない特別企画の情報も！

＜番組概要＞

■出演者

総合司会：櫻井翔

MC：羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

ネクストゲート進行：市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

■番組公式SNS

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Instagram：@musicday_official

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