冷凍うどんは凍ったままIN！野菜たっぷり＆食べごたえ抜群の「ワンパン焼うどん」アレンジ3選
【画像を見る】カレー風味×シャキシャキレタスがやみつきに！「豚肉とレタスのカレー焼きうどん」
フライパン1つで手軽に作れる焼うどんは、たっぷり野菜で満足感のある食べごたえが魅力。味つけ次第で印象も変わるので、メニューの幅も広がります。うどんはゆでずに凍ったままでOKだから時短にも◎。サッと作れて、お腹もしっかり満たしてくれるアイデアレシピを3つご紹介します。
■豚肉とレタスのカレー焼きうどん
【材料・2人分】
冷凍うどん…2玉
豚こま切れ肉…150g
玉ねぎ…1/4個
にんじん…1/3本
レタス…3枚
■カレー風味だれ＜混ぜる＞
とりガラスープの素…少々
しょうゆ、みりん…各大さじ1と1/2
サラダ油…大さじ1/2
カレー粉…小さじ1
塩、こしょう…各少々
水…大さじ1
【作り方】
1．玉ねぎは縦5mm幅に切り、にんじんは細切りにする。レタスは一口大にちぎる。豚肉は大きければ食べやすく切る。
2．フライパンに油をひかずに豚肉、にんじん、玉ねぎの順に広げて重ねる。うどんを凍ったまま並べてのせ、カレー風味だれを加えてふたをし、強火にかける。ふつふつしたら弱めの中火にし、5〜6分蒸し焼きにする。
3．ふたを取って強火にし、うどんをほぐしながら炒める。全体がなじんだら、レタスを加えてさっと炒める。
（1人分521kcal／塩分3.1g）
■きのこのバターじょうゆ焼きうどん
バターのコクときのこ＆ベーコンのうまみが抜群！やみつきになるおいしさ
【材料・2人分】
冷凍うどん…2玉
ベーコン…4枚（約50g）
えのき…1袋（約100g）
しめじ…1パック（約100g）
万能ねぎの小口切り…1〜2本分
しょうゆ みりん こしょう バター
【作り方】
1．うどんは凍ったまま水にさっとくぐらせてフライパンに並べる。
2．えのきは長さを半分に切ってほぐし、しめじは食べやすくほぐす。ベーコンは3cm幅に切る。順に1に広げてのせ、しょうゆ、みりん各大さじ1、こしょう少々を加え、バター10gをのせる。
3．ふたをして強火にかけ、ふつふつしたら弱火にし、約8分蒸し焼きにする。ふたを取って強火にし、全体を炒め合わせる。器に盛り、万能ねぎを散らす。
（1人分368kcal／塩分2.5g）
■豚マヨキムチ焼きうどん
人気の豚＆キムチの組み合わせにマヨネーズを加えてマイルドに
【材料・2人分】
冷凍うどん…2玉
豚バラ薄切り肉…100g
にら…1/2わ（約50g）
白菜キムチ（カットタイプ）… 70g
マヨネーズ 酒 しょうゆ
【作り方】
1．うどんは凍ったまま水にさっとくぐらせてフライパンに並べる。
2．にらは4cm長さに切り、豚肉は3cm幅に切る。
3．1に豚肉を広げてのせ、キムチ、にら、マヨネーズ大さじ1、酒大さじ2、しょうゆ小さじ2を順に加える。ふたをして強火にかけ、ふつふつしたら弱火にし、約8分蒸し焼きにする。ふたを取り、強火で全体を炒め合わせる。
（1人分433kcal／塩分2.7g）
＊ ＊ ＊
フライパンだけで仕上がる手軽さは、忙しい毎日にうれしいポイント。味のバリエーションも楽しめるので、休日のランチはもちろん、手早く作りたい平日にも取り入れたいレシピですね。
レシピ考案／小林まさみ 撮影／木村 拓 鈴木泰介 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝畠山麻美