うどんは凍ったまま使うから時短にも◎バターのコク、きのことベーコンのうまみが抜群です！


【画像を見る】カレー風味×シャキシャキレタスがやみつきに！「豚肉とレタスのカレー焼きうどん」

フライパン1つで手軽に作れる焼うどんは、たっぷり野菜で満足感のある食べごたえが魅力。味つけ次第で印象も変わるので、メニューの幅も広がります。うどんはゆでずに凍ったままでOKだから時短にも◎。サッと作れて、お腹もしっかり満たしてくれるアイデアレシピを3つご紹介します。

■豚肉とレタスのカレー焼きうどん

カレー風味が食欲そそる！ レタスは仕上げに加えてシャキシャキ食感に

豚肉とレタスのカレー焼きうどん


【材料・2人分】

冷凍うどん…2玉

豚こま切れ肉…150g

玉ねぎ…1/4個

にんじん…1/3本

レタス…3枚

■カレー風味だれ＜混ぜる＞

　とりガラスープの素…少々

　しょうゆ、みりん…各大さじ1と1/2

　サラダ油…大さじ1/2

　カレー粉…小さじ1 　

　塩、こしょう…各少々 　

　水…大さじ1

【作り方】

1．玉ねぎは縦5mm幅に切り、にんじんは細切りにする。レタスは一口大にちぎる。豚肉は大きければ食べやすく切る。

2．フライパンに油をひかずに豚肉、にんじん、玉ねぎの順に広げて重ねる。うどんを凍ったまま並べてのせ、カレー風味だれを加えてふたをし、強火にかける。ふつふつしたら弱めの中火にし、5〜6分蒸し焼きにする。

3．ふたを取って強火にし、うどんをほぐしながら炒める。全体がなじんだら、レタスを加えてさっと炒める。

（1人分521kcal／塩分3.1g）

■きのこのバターじょうゆ焼きうどん

バターのコクときのこ＆ベーコンのうまみが抜群！やみつきになるおいしさ

きのこのバターじょうゆ焼うどん


【材料・2人分】

冷凍うどん…2玉

ベーコン…4枚（約50g）

えのき…1袋（約100g）

しめじ…1パック（約100g）

万能ねぎの小口切り…1〜2本分

しょうゆ　みりん　こしょう　バター

【作り方】

1．うどんは凍ったまま水にさっとくぐらせてフライパンに並べる。

2．えのきは長さを半分に切ってほぐし、しめじは食べやすくほぐす。ベーコンは3cm幅に切る。順に1に広げてのせ、しょうゆ、みりん各大さじ1、こしょう少々を加え、バター10gをのせる。

3．ふたをして強火にかけ、ふつふつしたら弱火にし、約8分蒸し焼きにする。ふたを取って強火にし、全体を炒め合わせる。器に盛り、万能ねぎを散らす。

（1人分368kcal／塩分2.5g）

■豚マヨキムチ焼きうどん

人気の豚＆キムチの組み合わせにマヨネーズを加えてマイルドに

豚マヨキムチ焼うどん


【材料・2人分】

冷凍うどん…2玉

豚バラ薄切り肉…100g

にら…1/2わ（約50g）

白菜キムチ（カットタイプ）… 70g

マヨネーズ　酒　しょうゆ

【作り方】

1．うどんは凍ったまま水にさっとくぐらせてフライパンに並べる。

2．にらは4cm長さに切り、豚肉は3cm幅に切る。

3．1に豚肉を広げてのせ、キムチ、にら、マヨネーズ大さじ1、酒大さじ2、しょうゆ小さじ2を順に加える。ふたをして強火にかけ、ふつふつしたら弱火にし、約8分蒸し焼きにする。ふたを取り、強火で全体を炒め合わせる。

（1人分433kcal／塩分2.7g）

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フライパンだけで仕上がる手軽さは、忙しい毎日にうれしいポイント。味のバリエーションも楽しめるので、休日のランチはもちろん、手早く作りたい平日にも取り入れたいレシピですね。

レシピ考案／小林まさみ　撮影／木村 拓　鈴木泰介　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝畠山麻美