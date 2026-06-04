『ハイキュー!!』バレーボールネーションズリーグ再びコラボ！映像やポジション診断など企画展開
アニメ『ハイキュー!!』と、7月8日から大阪で開催される『バレーボールネーションズリーグ2026』がコラボレーションすることが決定した。
【動画】解禁された『ハイキュー!!』新作アニメ2本の新映像！2027年公開
3度目となる今回のコラボでは、Production I.Gが『バレーボールネーションズリーグ2026』のために描き下された日向翔陽と星海光来の、躍動感あふれるアタック姿が印象的なビジュアルとなっており、まさに“小さな巨人”対決に向けて勢いをつける両者を描いている。
コラボビジュアルでは、試合中の迫力ある日本代表選手の姿と共に、“頂”を目指す日向と星海が登場し、メダルを賭けて戦う熱気が感じられるビジュアルとなっており、より一層ネーションズリーグを熱く盛り上げる。
ビジュアルのほかにも、アニメ「ハイキュー!!」の本編で描かれたプレーの数々と、バレーボール日本代表選手が実際の試合で魅せてきたプレーシーンがリンクしている様子をスペシャルコラボ映像としてお届けする“プレーコラボ動画”や、質問に答えると自分の性格にあったポジションタイプがわかる”バレーボールポジション診断”も順次公開される。
【動画】解禁された『ハイキュー!!』新作アニメ2本の新映像！2027年公開
3度目となる今回のコラボでは、Production I.Gが『バレーボールネーションズリーグ2026』のために描き下された日向翔陽と星海光来の、躍動感あふれるアタック姿が印象的なビジュアルとなっており、まさに“小さな巨人”対決に向けて勢いをつける両者を描いている。
ビジュアルのほかにも、アニメ「ハイキュー!!」の本編で描かれたプレーの数々と、バレーボール日本代表選手が実際の試合で魅せてきたプレーシーンがリンクしている様子をスペシャルコラボ映像としてお届けする“プレーコラボ動画”や、質問に答えると自分の性格にあったポジションタイプがわかる”バレーボールポジション診断”も順次公開される。
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