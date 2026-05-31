【殿堂入り】つくれぽ6900件超え！電子レンジ＆マグカップで超簡単「手作りプリン」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.122】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

買わずにいつでも食べられる！プリンの作り方

スイーツ店やコンビニエンスストアなどでいつでも人気のプリン。買って食べるのもいいですが、おいしく手作りできたら嬉しいですよね。今回は7000件近くのつくれぽが届いている、殿堂入りのプリンレシピをご紹介します。マグカップひとつで作れて、そのまま食べられるから、洗い物が少なくチャレンジしやすいですよ。

つくれぽ6900件超の人気レシピ「電子レンジで簡単！マグカッププリン」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：カラメル作りは様子を見ながら！



ポイント2：タオルでくるんで仕上げる！



砂糖と水を電子レンジで温めてカラメルを作る際は、実際にマグカップの中の砂糖の状態をみながら熱していきましょう。砂糖に色がつき、少し煙が出るくらいが目安です。卵液を入れて温めた後、マグカップをレンジから出したらタオルでくるみ、余熱で固めて仕上げましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「簡単でめっちゃおいしい！子どもも大喜びでした」「カラメルも含めてマグカップだけで作れるのは画期的ですね！」といった声がたくさん届いています。

牛乳をミルクティーに変えたり、生クリームを加えたりというつくれぽも投稿されていて、アレンジの参考になります。プリンが食べたくなったときに気軽に作れるレシピは覚えておくと便利ですよ。プリンが食べたくなったら、おうちのマグカップでぜひ作ってみてください。

（TEXT：菱路子）

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