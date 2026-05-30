同点弾を奪った福田。写真：鈴木颯太朗

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　東京ヴェルディは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフ第１戦で、ガンバ大阪と敵地で対戦。１−１で引き分けた。

　42分に先制を許すも、47分に平川怜のパスを受けた福田湧矢が、ペナルティエリア手前から右足を一閃。相手GKのファンブルもあり、そのままゴールに吸い込まれた。

　かつて所属したG大阪相手にゴールを決めた福田。試合後のフラッシュインタビューで、ゴールシーンを「ラッキーだった」と振り返った。
 
　セレブレーションは無く、手を合わせる仕草を見せた。意図を問われると「ガンバには感謝しかないので。喜べない」と答えた。

　福田は古巣を「めちゃめちゃ強い」と称賛。「今年のガンバは連戦が無ければ、多分優勝しているようなチーム。すごく楽しかった」と語った。

　自身のプレーについては、攻撃面は「あまり良くなかった」としながらも、「守備の部分のスイッチはすごく良かった」と手応えも口にした。

　第２戦はホームでG大阪を迎える。最後に27歳のMFは力強く「勝つ」と宣言した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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