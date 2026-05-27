【デジタル限定 鈴木萌花写真集「SHE IS HERE」】 5月27日 発売 価格：1,650円

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集英社は5月27日、「デジタル限定 鈴木萌花写真集『SHE IS HERE』」を公式ECサイト「週プ グラジャパ！」のほか、主要な電子書店にて発売した。価格は1,650円。

本作は「リスタート」と「彼女感」をテーマにしたデジタル写真集。鈴木さん自身が「ずっと挑戦してみたかった」と語り、構想段階から深くプロデュースに参加した渾身の一冊だ。

ステージで見せていたクールなパフォーマンスとは異なる愛くるしい素顔や、特技であるギターの弾き語りなど、彼女の“これまで”を感じさせるシーンも多数収録されている。

【鈴木萌花（ex.AMEFURASSHI）さんのコメント】

グループ時代からファンのみなさんも楽しみにしてくださっていたデジタル写真集を発売させていただきます！『リスタート』と『彼女感』というコンセプトのとおり、いままでとはまた異なるシチュエーションや衣装で素の私を撮影していただきました。これまで約13年間の活動してきたからこそいろいろなことに挑戦できる“今”が私自身も楽しみです。ページをめくるたびに、明るい気持ちになれる一冊になっているので、ぜひご覧ください！

YouTube「週プレChannel」で特典映像の一部を公開

また今回は、より多くの方に彼女の魅力を届けるための新たな試みとして、「週プレ グラジャパ！」限定仕様の購入特典である、約20分に及ぶドキュメンタリームービーの一部を、5月27日22時よりYouTubeにて特別無料公開する。

週プレChannel【集英社 週刊プレイボーイ公式】

(C) 藤本和典／集英社