全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

読めば、うっかり読み間違えて恥ずかしい思いをするなんてこともなし！ 難読駅を訪ねたくなること間違いなしです!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「西笠田駅」という漢字を読めますか。「笠」の読み方を考えましょう。

難易度：★★★☆☆

■難読漢字、駅名編の正解はこちら

正解：にしかせだえき

西笠田駅は和歌山県伊都郡かつらぎ町大字西笠田に位置するJR西日本・和歌山線の駅です。この駅は1952年に開業した、和歌山線内では比較的新しい無人駅です。

西笠田という名前は、この地の古い地名である「笠田（かせだ）」の西側に位置することに由来しています。

かつてこの一帯は「笠田荘」と呼ばれる荘園として栄えており、広大な笠田の地が東・中・西に分かれていたことが現在の地名や駅名として残っているのです。

笠田という名前自体は、地形が笠の形に似ていた、あるいはこの地を治めた豪族の名称に由来するといった説があります。

駅から徒歩圏内にある「背ノ山（せのやま）」です。背ノ山は万葉集にも詠まれた歴史的な名所で、紀の川の流れを望む絶景ポイントとしても知られています。

かつらぎ町は「フルーツのまち」として知られ、西笠田駅周辺の斜面には広大な果樹園が広がっており、四季を通じてさまざまな果物が栽培されています。

とくに秋の柿は絶品で、和歌山県は柿の生産量日本一を誇りますが、なかでもかつらぎ町産の柿は甘みが強く、贈答用としても重宝されています。

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

【難読漢字】駅名当て「西笠田駅」 甘〜い柿の名産地にあります（2枚）