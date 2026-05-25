チャンピオンシップ（英実質2部）で23位に終わり、EFLリーグ1（実質3部）へと降格することになったレスター・シティ。一昨季はプレミアリーグを戦っていたのだが、財務違反での勝ち点剥奪処分も響き、2季連続の降格という憂き目をみることになった。



降格に伴い、大幅な選手のリストラが行われるようだ。『THE Sun』は、多くの選手を放出することになったと報じている。



ポルトガル代表キャップを持つリカルド・ペレイラほか、ジョルダン・アイェウ、パトソン・ダカ、ジャマル・ラッセルズ、ワニャ・マルサルが放出される。ローン選手のジョーダン・ジェイムズ、アーロン・ラムジー、ジョー・アリボなどを含めると10選手が退団するという。



また、ベテランGKのアスミル・ベゴビッチも放出候補となっている模様。契約が今シーズン限りとなっているが、契約延長交渉は続いているようだ。



ユースチームに在籍する6名の選手も放出すると伝えられた。まさに完全分解となったレスター。15-16シーズンの奇跡のプレミア優勝ももはや遠い昔のことで、来季は3部からチームを立て直すことになる。



