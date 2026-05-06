◆米マイナーリーグ（３Ａ）シュガーランド―アルバカーキ（５日、米テキサス州シュガーランド＝コンステレーションフィールド）

右肩疲労のため負傷者リスト（ＩＬ）入りしているアストロズ・今井達也投手（２７）が傘下３Ａシュガーランドでのアルバカーキ戦で、２度目のリハビリ登板に臨んだが、３回１安打３奪三振１失点も押し出し含め５四球と制球難は解消せず。６３球投げてストライクは２７球と４２・９％だった。

２回までは１安打１四球だったが、制球が乱れたのが３回だ。２者連続四球の後２人を凡退に仕留めるも、再び２連続四球で１失点。なおもフルカウントとなったが９６・１マイル（約１５４・６マイル）の直球で空振り三振に仕留め１失点で食い止めた。

今季西武からアストロズに移籍した今井は、ここまでメジャーで１勝０敗、防御率７・２７。右肩の疲労で４月１２日（同１３日）にＩＬ入りした。４月２８日（同２９日）に傘下の２Ａで最初のリハビリ登板を行ったが、２回０／３で５９球を投げて降板。６安打、５失点、３四球、２三振と精彩を欠いていた。

アストロズのエスパーダ監督は「できれば、５イニング。（前回より）良い結果が出ることを願っている。ストライクを投げ、勝負球をゾーンの中に投げて欲しい。現時点で健康面の問題はないので、いい感触を得て欲しい」と話していただけに、今回のピッチングは首脳陣の期待を裏切る内容と言わざるを得ない。