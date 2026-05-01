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その投資信託、本当に大丈夫ですか？見えないコストでリターンが削られる仕組みとチェックすべきポイントを解説します！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「その投資信託、本当に大丈夫ですか？見えないコストでリターンが削られる仕組みとチェックすべきポイントを解説します！」を公開した。動画では、投資信託における「隠れコスト」の仕組みと、それを踏まえた銘柄選びの結論について語っている。



動画では視聴者からの「投資信託を選ぶ際、信託報酬以外にかかる隠れコストを気にするべきか？」という質問を取り上げた。隠れコストとは、信託報酬以外に発生する売買委託手数料や有価証券取引税などのことで、1年間運用して初めて運用報告書に計算される。あらかじめ表示できないため、証券会社のホームページなどでは分かりづらいという。



実際に運用報告書を確認すると、S&P500に連動するファンドは隠れコストが低く、全世界株式に連動するファンドは高い傾向があると説明。しかし、鳥海氏は「僕は隠れコストはほとんど気にしていない」と断言する。



その理由は3つあるという。1つ目は、人気のファンドであれば常識外れな隠れコストになっていないこと。2つ目は、隠れコストは毎年変動するため、そのたびに乗り換えるのは現実的ではないこと。そして3つ目は、隠れコストを調べて比較する手間と、実際に削減できる莫大ではないコストが見合わないことだ。



鳥海氏は「信託報酬が最安水準のものと、1番人気なものを選んでおけば、隠れコストだけで大きく損することは基本的にはない」と結論付けた。細かい数値に振り回されず、人気と信託報酬の安さを基準に商品選びをすることが重要であると締めくくった。