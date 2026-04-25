服を買うなら【ZARA】が大当たりかも！“センス良い”って褒められそう♡「刺繍トップス」

服を新調するなら、まわりからも褒められそうなおしゃれなアイテムを選びたいところ。今回は、【ZARA（ザラ）】で販売中の「刺繍トップス」に注目。一枚で着映えを狙えるものや、ほどよく華やかなものなど、気になるデザインをピックアップしました。洗練された雰囲気で、思わず手に取りたくなりそうなラインナップをご紹介します。

コーデの主役になるチェック柄シャツ

【ZARA】「刺繍チェックシャツ」\3,590（税込・セール価格）

ギンガムチェックをベースに、花の刺繍が全体にちりばめられた「刺繍チェックシャツ」。しっかり存在感のある刺繍で、着こなしに華やぎをプラスしてくれます。Vネックデザインですっきりとした印象に見えやすく、軽やかに着られそうなのも魅力。ほどよい存在感でシンプルなボトムスと合わせるだけでもサマになり、コーデの主役として活躍してくれそうです。

甘くなりすぎないレースシャツ

【ZARA】「カットワーク刺繍シャツ」\6,590（税込）

透け感のあるレースが軽やかな「カットワーク刺繍シャツ」。袖や裾にあしらわれたレースと刺繍の組み合わせで、ほどよく華やかな印象です。甘くなりがちなレースデザインも、襟付きできちんと見えを意識できるのがポイント。ホワイトカラーがクリーンな雰囲気で、大人のきれいめコーデにもなじみやすそう。

やさしい雰囲気が魅力のガーゼシャツ

【ZARA】「刺繍入りガーゼシャツ」\5,990（税込）

こちらの「刺繍入りガーゼシャツ」は、やわらかな雰囲気と甘さのあるデザインが魅力。袖のふんわりとしたシルエットや胸元のリボン、レース使いなど、可愛らしさを感じられます。身頃にはレースのラインがあしらわれており、さりげないアクセントに。ガーゼ素材で肌触りのよさにも期待でき、軽やかに着られそう。フェミニンコーデにはもちろん、ジーンズなどを合わせてカジュアルダウンするのもよさそうです。

ナチュラルカラーの刺繍シャツ

【ZARA】「クロップド丈刺繍シャツ」\3,950（税込・セール価格）

裾やフロントに付いたスカラップレースが可愛らしい印象の「クロップド丈刺繍シャツ」。やさしげなバニラカラーにレースと繊細な刺繍を重ねることで、ナチュラルな雰囲気にほんのり甘さをプラスしています。少しふんわりとしたシルエットで、やわらかな印象に見せてくれそう。コンパクトな丈感をいかして、ペプラムやフレア裾のインナーと合わせたレイヤードスタイルも楽しめます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：永濱 なつみ

育児をきっかけに、子育てママ世代でも楽しめるオシャレな着こなしや暮らしの情報発信を目指し、同分野のライター業務を開始。ファッション商品レビュー、子育てと福祉、住まい、暮らしにまつわる記事執筆及び自身での情報発信業に従事。2025年からFTNでも、同分野の記事を執筆中。