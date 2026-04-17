日清「U.F.O.」WAGYUMAFIAコラボで選ぶのが正解！「わさび入れた方が全然美味い」と絶賛
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YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「４月話題になった新商品をブチギレ氏原がレビュ―してみた」を公開した。偏食で知られる氏原が、4月に発売された各社の注目商品を忖度なしでレビューし、商品の魅力や意外な味の真相を解き明かしている。
動画の前半では、ファミリーマートなどで展開されている「WAGYUMAFIA」コラボのポテトチップスを試食。ガーリック味を「にんにくホイル焼きにめっちゃ近い」と例え、その濃厚な味わいを描写した。続いてサントリーのギルティ炭酸「NOPE」を口にすると、怪しげなパッケージとは裏腹に「フルーツジュースの炭酸って感じ」と表現し、ピーチの香りが広がる意外な飲みやすさを指摘した。
中盤のカップ麺レビューでは、日清食品の「ULTRA U.F.O.」が登場。透明な特製オイルとわさびペーストを加えて麺をすすると、サカモトは「これ美味い」と目を丸くした。和牛の旨味が絡んだ麺とわさびの相性を「わさび入れた方が全然美味い」と絶賛している。さらに、セブンイレブンの「野郎ラーメン」のカップ麺では、調味油とおろしにんにくを加えて一口食べた瞬間、「今までの二郎系カップラーメンの中で一番再現されてる」と驚きを隠せない様子を見せた。
終盤には、50年前のレシピを再現した「日清のどん兵衛 クラシック」や、韓国発のアイス「ベロベロバー」を検証。「どん兵衛」については、「淡白すぎる」と表現し、現在の味の方が深みがあるとして、長年の企業努力による進化を実感する結果となった。また、「ベロベロバー」のゼリーのような独特な食感を「イメージ的にはゼリーを凍らせた感じ」と独特の表現で振り返り、懐かしさを楽しんでいた。
話題の新商品であっても、自身の舌で本質を見極めることの重要性を示している。次にコンビニやスーパーで商品を選ぶ際、こうした忖度のないレビューが購買行動の新たな指標となるだろう。
動画の前半では、ファミリーマートなどで展開されている「WAGYUMAFIA」コラボのポテトチップスを試食。ガーリック味を「にんにくホイル焼きにめっちゃ近い」と例え、その濃厚な味わいを描写した。続いてサントリーのギルティ炭酸「NOPE」を口にすると、怪しげなパッケージとは裏腹に「フルーツジュースの炭酸って感じ」と表現し、ピーチの香りが広がる意外な飲みやすさを指摘した。
中盤のカップ麺レビューでは、日清食品の「ULTRA U.F.O.」が登場。透明な特製オイルとわさびペーストを加えて麺をすすると、サカモトは「これ美味い」と目を丸くした。和牛の旨味が絡んだ麺とわさびの相性を「わさび入れた方が全然美味い」と絶賛している。さらに、セブンイレブンの「野郎ラーメン」のカップ麺では、調味油とおろしにんにくを加えて一口食べた瞬間、「今までの二郎系カップラーメンの中で一番再現されてる」と驚きを隠せない様子を見せた。
終盤には、50年前のレシピを再現した「日清のどん兵衛 クラシック」や、韓国発のアイス「ベロベロバー」を検証。「どん兵衛」については、「淡白すぎる」と表現し、現在の味の方が深みがあるとして、長年の企業努力による進化を実感する結果となった。また、「ベロベロバー」のゼリーのような独特な食感を「イメージ的にはゼリーを凍らせた感じ」と独特の表現で振り返り、懐かしさを楽しんでいた。
話題の新商品であっても、自身の舌で本質を見極めることの重要性を示している。次にコンビニやスーパーで商品を選ぶ際、こうした忖度のないレビューが購買行動の新たな指標となるだろう。
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