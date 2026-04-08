「いつまでも一緒にいたいから…」男性の本命サインは“関係の続け方”に出る
恋愛関係は、始まることより“続くこと”のほうが難しいもの。最初は順調でも、少しずつ連絡が減ったり、距離がズレたりは珍しくありません。だからこそ確かめたいのが、男性がどう続けようとしているか。日常の積み重ね方に、本気度が出ます。
何もない日でも関係をつなぐ
男性は本命女性に「今日こんなことがあった」と軽く共有してきます。用事があるときだけの連絡ではない関わり方。日常を重ねる“継続の意識”こそが分かれ目です。
関係を途切れさせない工夫がある
男性は忙しいときでも、本命女性には「今バタバタしてるけど、また連絡するね」と一言添えてきます。完全に途切れさせないための配慮こそ。本気である証拠です。
距離をその都度整えようとする
男性は本命女性に対して近すぎて負担になりそうなときは少し引き、離れすぎたと感じたら戻そうとします。一方的にならないように距離の取り方を微調整するのも、本命サインの１つです。
本気の恋は、続け方に出ます。日常をつなぎ、途切れさせず、距離感を整えるという積み重ねがあるなら、きっと２人の関係は自然と深まっていくはずです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは