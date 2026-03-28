「2026年から独身税が始まる」という情報がSNSなどでにわかに広がっている。しかし実際には、独身者だけを対象とした新しい税金が創設されるわけではない。2026年4月から始まるのは「子ども・子育て支援金制度」と呼ばれる仕組みである。

少子化対策の財源を社会全体で負担する制度だが、なぜ“独身税”と呼ばれるのか。税理士の視点から制度の仕組みと論点を整理する。（税理士・亀田敬亨 内外タイムス）

公的医療保険料に上乗せ

2026年4月から始まる新制度として、「独身税」という言葉がネット上で広く拡散している。しかし制度の内容を正確に見れば、独身者だけに新たな税金が課されるわけではない。正式名称は「子ども・子育て支援金制度」であり、少子化対策の財源を確保するために創設される社会保障制度の一つである。

まず押さえておくべきなのは、この制度が「税金」ではないという点だ。徴収は所得税や住民税のような税方式ではなく、公的医療保険料に上乗せする形で行われる。会社員であれば健康保険料、自営業者であれば国民健康保険料などに加算される仕組みであり、公的医療保険に加入している幅広い世代が対象となる。

会社員の場合、この支援金は健康保険料と同様に労使折半で負担する仕組みとなる。つまり本人だけでなく企業側にも一定の負担が生じる制度である。

それにもかかわらず「独身税」という言葉が広まった背景には、制度の使途が子育て支援に充てられる点がある。子どもがいない人にとっては制度の恩恵を直接的に感じにくく、「実質的に独身者が負担する制度ではないか」という印象が生まれやすい。その結果、SNSなどでこの呼び方が広がったとみられる。

もっとも、制度の設計思想は「社会全体で子育てを支える」というものだ。日本では出生数が長期的に減少しており、少子化はすでに構造的な問題となっている。人口減少が進めば将来的には労働力人口の減少や社会保障制度の持続性にも影響するため、政府は児童手当の所得制限撤廃や妊娠、出産時の給付金など子育て支援の強化を重要な政策課題として位置づけている。

標準報酬月額の0.23％

気になる負担額については、加入している医療保険制度や所得水準によって異なる。制度開始当初の負担は月数百円程度とされているが、政府試算では年収600万円程度の会社員で月約1000円前後になるケースも示されている。また、2026年度の料率は標準報酬月額の0.23％とされており、制度は段階的に導入される予定だ。

税理士の立場から見ると、この制度の本質は「新しい税金の創設」というよりも、社会保障制度の中で財源を再配分する政策に近いと言える。日本の税制はこれまでも扶養控除などを通じて子育て世帯を一定程度支援してきたが、今回の制度はその考え方を社会保険制度の側面から補強するものとも理解できる。

ただし、実務的な観点から言えば、国民の受け止め方は必ずしも制度の形式どおりにはならない。税金であれ社会保険料であれ、家計にとっては最終的に可処分所得が減るという点では同じだからだ。

税務実務の現場でも、納税者は「税」と「社会保険料」を厳密に区別して認識しているわけではなく、家計から出ていく負担として一体的に受け止めているケースが少なくない。

少子化対策は日本社会の将来に直結する重要な政策である。一方で、負担を求める制度である以上、その必要性や使途について国民の理解を得ることも不可欠だ。「独身税」という言葉だけに注目するのではなく、制度の仕組みと政策目的を冷静に見極めていくことが求められている。