セリア発mealisが優秀すぎ♡プチプラで叶う旬顔コスメ登場

100円ショップ「セリア」から、新メイクアップブランド「mealis（メアリス）」が誕生♡コンプレックスを魅力に変え、自信へと導いてくれる想いが込められたコスメシリーズです。トレンド感と使いやすさを兼ね備えながら、すべて110円（税込）という手軽さも魅力。毎日のメイクがもっと楽しくなるラインナップに注目です♪

mealisの魅力とブランド想い

価格：各110円（税込）

「mealis」はラテン語で“私の翼”を意味する言葉から誕生したブランド。コンプレックスに悩む方の背中をそっと押し、美しさを前向きに楽しんでほしいという願いが込められています。

ブルーとアイボリーを基調とした洗練パッケージで、持っているだけで気分もアップ♡学生から大人まで幅広く使いやすいのも魅力です。

発売日：2026年3月上旬より順次

取扱店：100円ショップ「Seria（セリア）」

to/one新作グロス登場♡夏きらめく限定コスメコレクション

全21種ラインナップをチェック

アイブロウペンシル



・丸芯 ダークブラウン／ナチュラルブラウン／アッシュブラウン

・しずく芯 ダークブラウン／アッシュブラウン

アイライナー



・リキッドアイライナー ブラック／ダークブラウン

・ジェルアイライナー ブラック／ダークブラウン

フェイスパウダー



・クリア

・パープル（パール入り）

※パフは付属していません。

アイブロウマスカラ



・ナチュラルブラウン／アッシュブラウン／ピンクブラウン

その他（目まわり／リップアイテム）



・涙袋ライナー シャドウブラウン

・コンシーラーペンシル ライトベージュ

・スティックアイシャドウ デイリーベージュ

・グリッターライナー デイリーベージュ

・リッププランパー ローズピンク

※プランプアップ成分*配合（*バニリルブチル（温感成分））

※温感や清涼感が苦手な方、敏感肌の方はご使用をお控えください。

ベース＆立体感メイク



・シェーディングパレット ベージュ

・部分用プライマー

すべて110円（税込）とは思えないほど充実したラインナップで、毎日のメイクがもっと自由に楽しめます。

プチプラで叶う垢抜けメイク

手に取りやすい価格ながら、使い心地やトレンド感にもこだわった「mealis」。アイテムを組み合わせれば、ナチュラルから旬顔まで幅広いメイクが楽しめます。

気になるアイテムを少しずつ試せるのも嬉しいポイント♡自分らしい美しさを見つけたい方は、ぜひセリアでチェックしてみてください♪