セリア発mealisが優秀すぎ♡プチプラで叶う旬顔コスメ登場
100円ショップ「セリア」から、新メイクアップブランド「mealis（メアリス）」が誕生♡コンプレックスを魅力に変え、自信へと導いてくれる想いが込められたコスメシリーズです。トレンド感と使いやすさを兼ね備えながら、すべて110円（税込）という手軽さも魅力。毎日のメイクがもっと楽しくなるラインナップに注目です♪
mealisの魅力とブランド想い
価格：各110円（税込）
「mealis」はラテン語で“私の翼”を意味する言葉から誕生したブランド。コンプレックスに悩む方の背中をそっと押し、美しさを前向きに楽しんでほしいという願いが込められています。
ブルーとアイボリーを基調とした洗練パッケージで、持っているだけで気分もアップ♡学生から大人まで幅広く使いやすいのも魅力です。
発売日：2026年3月上旬より順次
取扱店：100円ショップ「Seria（セリア）」
to/one新作グロス登場♡夏きらめく限定コスメコレクション
全21種ラインナップをチェック
アイブロウペンシル
・丸芯 ダークブラウン／ナチュラルブラウン／アッシュブラウン
・しずく芯 ダークブラウン／アッシュブラウン
アイライナー
・リキッドアイライナー ブラック／ダークブラウン
・ジェルアイライナー ブラック／ダークブラウン
フェイスパウダー
・クリア
・パープル（パール入り）
※パフは付属していません。
アイブロウマスカラ
・ナチュラルブラウン／アッシュブラウン／ピンクブラウン
その他（目まわり／リップアイテム）
・涙袋ライナー シャドウブラウン
・コンシーラーペンシル ライトベージュ
・スティックアイシャドウ デイリーベージュ
・グリッターライナー デイリーベージュ
・リッププランパー ローズピンク
※プランプアップ成分*配合（*バニリルブチル（温感成分））
※温感や清涼感が苦手な方、敏感肌の方はご使用をお控えください。
ベース＆立体感メイク
・シェーディングパレット ベージュ
・部分用プライマー
すべて110円（税込）とは思えないほど充実したラインナップで、毎日のメイクがもっと自由に楽しめます。
プチプラで叶う垢抜けメイク
手に取りやすい価格ながら、使い心地やトレンド感にもこだわった「mealis」。アイテムを組み合わせれば、ナチュラルから旬顔まで幅広いメイクが楽しめます。
気になるアイテムを少しずつ試せるのも嬉しいポイント♡自分らしい美しさを見つけたい方は、ぜひセリアでチェックしてみてください♪