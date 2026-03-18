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12人産んだ助産師HISAKOが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「【秘技公開】歯磨きを嫌がる子どもに効果抜群！苦労しているママ必見！」と題した動画を公開した。動画では、多くの子育て家庭が直面する「子どもの歯磨き嫌い」について、その根本的な原因と具体的な対策が解説されている。



子どもが歯磨きを嫌がったり、歯ブラシを噛んでしまったりするのには、いくつかの理由があるという。HISAKOさんはまず、口の中に歯ブラシが入ってきた際に思わず噛んでしまうのは「口腔反射」という生理的な反応であると説明。歯茎に何かが当たると反射的に噛むこの動きは、意思とは関係なく起こるもので、3～4歳頃まで続くことがあるという。



また、子どもにとって顔、特に口は「自分のもの」という意識が強い「プライベートゾーン」である点も指摘。命に直結する食べ物を取り込む重要な場所であるため、本能的に他者から触られることを嫌がる傾向があるとした。さらに、口の中の感覚が非常に敏感な「口腔過敏」の子どもや、逆に感覚が鈍い「鈍麻」な子どももおり、歯ブラシの刺激が不快に感じられる場合もあるという。



これらの原因を踏まえ、HISAKOさんは歯磨きの時間を「遊び」に変えることを提案。子どもと親がそれぞれ歯ブラシを1本ずつ持つ「2本持ち」で一緒に磨いたり、鏡の前で変顔をしながら磨いたり、歯を磨く動きに合わせて「ピヨピヨ」「ガオーッ」といった効果音を出したりする方法を紹介した。子どもが「これ遊び？面白い！」とワクワクするような工夫が、歯磨きへの抵抗感をなくす鍵だという。



どうしても嫌がる場合は、テレビや動画に集中している隙に素早く磨いてしまうのも一つの手だと語る。毎日完璧にできなくても、食後にお茶や水を飲ませるだけでも良いとし、「ママが立派、立派って私は思います」と、頑張りすぎないことの大切さを伝えた。歯磨きを義務ではなく楽しい時間と捉え直すことが、親子の負担を減らす第一歩となりそうだ。