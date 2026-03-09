「かさ肌ももっちり」美容通たちが「ないと困る」と使い続ける「ボディケアの名品」







一朝一夕にはいかないボディの保湿。続けることが肝心だから、テクスチャーや香りなど、使用感の心地よさがセレクトの基準に。日々コスメ業界の第一線で活躍するプロたちに「変化を感じた」アイテムを聞き込み。







「続けやすい・続けたくなる」ボディケア

しっかり潤い、ツヤのある肌に。細部まで手を抜かない、スキンケアマニアの美容通たちが欠かさないボディケアアイテム。







隠れたベストアイテム

SAM’U モイスチャーバーストボディクリーム 400mL 3,850円／SAMCHIC COSMETIC CO., LTD. 「pHバランスを整えるフェイスクリームが有名ですが、SAM’Uはボディクリームも優秀。ホイップみたいに軽い質感で、なめらかに保湿できる」（SEEDS MARKETプレス・中川宏香さん ＠kikker_frog）







しっとりとした仕上がりのやさしいスクラブ

エプソルト スクラブ ミルド 160g 4,180円／NEHAN TOKYO 「スクラブって粒が大きく痛みを感じることが多いのですが、これは微細な砂のような粒としっとりとした使い心地で痛くない。つけてこするとじんわりと温かくなり、二の腕やひじの角質をしっかり落とせるのでお気に入りです」（ビューティインフルエンサー・藤井さん）



【POINT】使用しているエプソムソルトは結晶の角が取れていて肌に優しいのがポイント。ヒマワリ種子オイル、オリーブスクワラン、シアバター、ホホバオイル配合し、保湿効果も高い。







圧倒的なコスパのよさ

透明白肌 ホワイトローション 400mL 1,320円／石澤研究所 「プチプラ化粧水を全身に浴びるのが好き。ビタミンC誘導体を配合したこちらは、400mLの大容量で毎日たっぷり使えるうえ、しっかりうるおうのにベタつかないところが最高」（デザイナー・まゆさん ＠mayusaaaaaaaaan）







（美容通11人に取材！）

