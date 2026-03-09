この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「ぽけるす / 野球バラエティ ぽけぽけ動画」が「ドラマ風ハイライト 「大谷翔平 / 衝撃のグランドスラム」 第1話【WBC2026 台湾VS日本】」を公開した。2026年のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）のハイライト映像として、大谷翔平の満塁本塁打をはじめとする侍ジャパンの活躍と、大会の全試合独占配信の予定を伝えている。

動画の前半では、2023年大会の決勝で大谷が三振を奪い優勝を決めた名シーンから始まる。「あの物語から3年ー」と、2026年大会へ向けた新たな戦いの幕開けが描かれる。

中盤では、3月6日に行われた「POOL C 台湾 - 日本」のハイライトが展開される。先発の山本由伸が好投を見せ、2回表の攻撃では「舞台は、整ったー。」と、満塁の好機で大谷が打席に立つ。大谷が豪快な満塁本塁打を放ち日本が4点を先制すると、「これが、スーパースターだ。」と、その圧倒的な存在感が示された。その後も得点を重ね、日本は13対0の7回コールドで白星発進を飾った。

後半では、2026年大会の配信予定が発表された。Netflixにて3月5日から3月18日にかけて、全試合が独占配信される。日本代表は「POOL C」に所属し、3月6日に台湾、7日に韓国、8日にオーストラリア、10日にチェコと、いずれも午後7時から対戦する日程となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

2023年大会の振り返りとWBC2026のハイライト開始
00:40

「あの物語から3年」台湾戦のハイライト
01:58

「舞台は、整った」大谷翔平の満塁本塁打
02:30

日本が13対0で白星発進
02:44

Netflixでの全試合独占配信と試合日程の発表

