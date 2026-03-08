「コレ1つでキレイな眉」メイクのプロに聞いた「落ちない・にじまない」アイブロウ







メイクのプロが使っている「失敗知らずのアイブロウ」



メイクの中でも、とくにテクニックを要するアイブロウ。薄い人も毛が増えたように、まばらな眉もキレイに整う、一度描いたら落ちない・にじまない。そんな「眉」のさまざまな悩みを解決する名品を、メイクのプロやコスメ通たちに取材。







理想の眉に近づきたくて

アイブロウ ブラシ 3,850円／アディクション ビューティ 眉に絡みやすいバジャー毛を使用。「伊原葵さん（@aoi186）の顔立ち、とくにキレイな眉が好きで。彼女が愛用しているという情報を発見して購入しました。幅広のユニークなカットが使いやすく、買って正解でした」（Rumiさん・Rulaヘアスタイリスト）







逆に「眉の毛量が多い人」におすすめ

アクアレジスト ブロウフィクサー 10 3,520円／メイクアップフォーエバー 「斜め45°の角度付きのマイクロブラシで根元から毛先まで毛流れを整えながらカラーリングしてくれるので、眉毛の毛量が多い人に使ってもらいたい名品。汗・皮脂・こすれに強く、かなり落ちないです」(塩沢延之さん・ヘアメイク)









14人のメイクのプロ・美容通に聞いた「コレがいちばん」

