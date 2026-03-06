ちぎるだけで理想的なテクスチャを表現できる「ちぎるスポンジ」が3月下旬に発売
【ちぎるスポンジ】 3月下旬 発売予定 価格：1,100円
モデルアートは、「ちぎるスポンジ」を3月下旬に発売する。価格は1,100円。
本商品は同社と雪ケ谷化学工業のコラボ商品。最大の特長は、高密度でキメ細やかなスポンジ構造で、ブロックを引き抜き、ちぎるだけで理想的なテクスチャがスポンジによって簡単に表現ができる。
側面は均一カットで保持しやすく、底面はちぎることでランダムな凹凸が出現し、ちぎり跡の不規則な形状が、筆では再現しにくいリアルなウェザリングやチッピ ング模様を作ることができる。
【新製品情報公開】- MODEL ART (@ModelArtInc) March 5, 2026
今注目を集めるスポンジ塗装に最適なアイテムの発売が決定!様々なスポンジの開発製造を手掛ける雪ヶ谷化学工業とのコラボで、模型塗装に特化した高密度素材を採用。ちぎって取り出し、ブロックの面ごとで様々に使えます。
ちぎるスポンジ は3月下旬発売予定。お楽しみに! pic.twitter.com/NOeIGoLgVa
