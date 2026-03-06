二宮和也「ファンサービスのレベルが違う」嵐メンバー告白「全てに応えようとしてくれる」
【モデルプレス＝2026/03/06】嵐の二宮和也が、4日放送のTBS系「ニノなのに」（毎週水曜よる8時〜）に出演。グループの中でファンサービスがすごいと思うメンバーを明かした。
これまで嵐として数多くのライブを行ってきた二宮。するとこの日、ゲストで登場した俳優の尾上松也から「めちゃくちゃファンと目が合っているなって感じることあるんですか？」と聞かれ二宮は「あるね」と返答。「個々によってファンサービスのレベルが違う」とした上で「うちは相葉くんが1番すごい」と相葉雅紀の名前を挙げた。
二宮は「相葉くんは全てに応えようとしてくれる」と相葉のすごさを説明。そして「俺が見た中で1番面白かったのは、いっぱいやりすぎて頭がこんがらがって最後中指立てた」と印象に残った相葉のファンサービスを明かし、ゲストのももいろクローバーZの玉井詩織は「アイドルなんだからやっちゃダメ」とツッコミ。二宮は「最高だったんだよなぁ。あれ見た時」と回想し、スタジオは笑いに包まれていた。（modelpress編集部）
