「SmartFLASH」が2月28日、「竹内涼真に新恋人！共演で“濃密ダンス”の土居志央梨と連日“自宅お泊まり愛”…家族公認＆熱烈ハグも」の見出しで、俳優の竹内涼真（32）と女優の土居志央梨（33）の熱愛を報じている。

土居は幼少の頃から15歳までクラシックバレエのダンサーとして慣らし、京都造形芸術大学映画学科在学中から、多くの舞台や映画に出演。実力派の女優として知られていた。NHK朝ドラ「虎に翼」（2024年）で伊藤沙莉演じる主人公のこわもての同級生役を男装で演じて話題となり、広く顔が知られるように。一方、映画「赤い玉、」（15年）では、主演の奥田瑛二相手に大胆な濡れ場を演じるなど、その妖艶さも注目されていた。

記事では、2人が竹内の住む都内の閑静な高級住宅街で逢瀬を重ねる様子を伝えている。2人は2025年12月からNetflixで配信されている映画「10DANCE」で共演したことを機に急接近。社交ダンスがテーマの同作は、竹内や土居のダンスレベルの高さが話題となったが、社交ダンス未経験の竹内はクランクインの7カ月前からレッスンを開始したという。体をぴったりと密着させる濃密なダンスシーンを演じているうちに、やがて私生活でも濃密な関係となったというわけだ。

さらに記事では、バレンタインデー当日など、連日、竹内の家に通う土居を確認していたとして、2人は目下、ラブラブのようだ。土居の妹や弟とも交流する“家族公認”の仲だという。双方の所属事務所は、交際について「プライベートなことは本人に任せております」と同誌に答えており、交際については、肯定も否定もしていない。

ともあれ、売れっ子のイケメン俳優と新進気鋭の女優の交際は、幸せムードいっぱいの様子。ともに独身で、不倫というわけでもないので、若い2人の熱愛は、何ら非難される筋合いはないのだが、周囲からは、いささか心配の声も聞こえてくる。さるワイドショー関係者はこう話す。

「数々の浮名を流してきた竹内さんの過去の女性関係、特に別れ方に関してですよ」

確かに、竹内といえば、過去のいささかヤンチャで華やかな交際がたびたび報じられてきたのは周知の通り。

17年には、モデルの里々佳（30）との“お泊まりデート”が女性週刊誌に報じられたが、本人は否定。18年末には、「ビズリーチ」のCMで有名な女優の吉谷彩子（34）との「半同棲」をフライデーが報じた。しかし、吉谷とは20年春には破局したとされ、その直後の同年5月には今度は女優の三吉彩花（29）との熱愛を同じくフライデーが報じた。

「その際、『乗り換え半同棲』という強い見出しで、“吉谷を同棲していた家から追い出した”などと、別れ際の泥沼がクローズアップして報じられました。それで竹内は、『女たらしのヒドい男』というイメージを持たれてしまい、特に女性ファンからひんしゅくを買ってしまった。それが24年に三吉との破局報道が出た時も蒸し返されてしまったんです」（前出のワイドショー関係者）

竹内はそんなイメージを逆手に取ったか、25年10月期には、ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS系）で、亭主関白な時代錯誤のモラハラ男・勝男を怪演すると、これが大当たり。さらに放送中の「再会〜Silent Truth〜」（テレビ朝日系）も好調で、バッシングを乗り越えて完全復活を果たしている。

今回の熱愛発覚で、またもや「過去の別れ際のゴタゴタ」に注目が集まってしまっているというわけだが、“家族公認”のラブラブ交際だというだけに、希代のプレーボーイも「年貢の納め時」がやってくるのか。

