今年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）に出演し、現在公開中の映画『ほどなく、お別れです』で目黒蓮とW主演を務める浜辺美波は、現在もっとも安定感のある若手女優だろう。

【画像】デコ出し姿に「かわいすぎる！」の声多数…『豊臣兄弟！』寧々役を演じる浜辺美波（25）を見る

2023年度前期のNHK連続テレビ小説（以下、朝ドラ）『らんまん』に朝ドラヒロインとして出演し、2023年に大ヒットした山崎貴監督の怪獣映画『ゴジラ-1.0』でヒロイン役を務めた浜辺美波は、今や日本人にとっては「国民の娘」を通り越して「国民の正妻」と言える存在で、映画やドラマの大作には欠かせない存在となっている。



浜辺美波 ©文藝春秋

子役としてキャリアを積み重ねていった

浜辺美波は、2011年に開催された第7回「東宝シンデレラ」オーディションのニュージェネレーション賞を10歳の時に受賞し、芸能界デビューした。

同賞は第1回（1984年）のグランプリで沢口靖子、第5回（2000年）グランプリで長澤まさみを輩出した国民的女優の登竜門と言えるオーディション。

ちなみに浜辺が受賞した第7回では、上白石萌歌がグランプリ、上白石萌音と山崎紘菜が審査員特別賞を受賞するという豊作の年だった。

同年、浜辺はショートムービー『アリと恋文』で女優デビュー。2012年の連続ドラマ『浪花少年探偵団』（TBS系）等に出演し、子役としてキャリアを積み重ねていったが、大きな転機となったのが2015年。

アニメファンから絶賛された「ワンピースの少女」

この年に浜辺はファースト写真集『瞬間』（ワニブックス）を発売し、2015年度前期の朝ドラ『まれ』（NHK）にゲスト出演。そしてSPドラマ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない』（フジテレビ系、以下『あの花』）のヒロインのめんま（本間芽衣子）を演じ話題になる。

『あの花』は人気アニメを実写化した作品だ。アニメや漫画といった2次元のビジュアルが先行している作品をドラマや映画で実写化すると、どうしてもズレが生じてしまう。

だが、本作は可能な限りアニメの映像に近づけようとしており、その完コピへの情熱が面白い効果を生み出していた。

その象徴が浜辺の演じるめんまだ。彼女は主人公の宿海仁太（村上虹郎）にだけ見える幽霊の少女だが、アニメと同じ白いワンピースを着た長髪の少女となっている。

幼い時に亡くなっためんまは何故か成長した姿で仁太の前に現れるのだが、精神年齢は幼い時のままという少女と幼女の中間のような存在だ。

その意味でもアニメだからこそ成立する幻想的なキャラクターなのだが、浜辺はめんまを見事に演じきっており、アニメファンの間でも話題になった。

彼女の女優としてのキャリアを考える時、ここでめんまを演じたことは、とても大きかったように感じる。

セーラー服の似合う「実写界のプリンセス」へ

翌年（2016年）、浜辺は深夜ドラマ『咲-Saki-』（MBS・TBS系）でドラマ初主演を果たす。

本作は小林立の同名漫画（スクウェア・エニックス）を連続ドラマ＆映画化した作品で、麻雀が社会に浸透した架空の日本を舞台に、麻雀部の女子高生たちが麻雀で競い合う姿を描いた青春物語だ。

浜辺が演じる宮永咲はショートカットにミニスカートのセーラー服が印象に残る華奢な女子高生で、普段は弱気で消極的な性格だが、卓越した麻雀のセンスがある。

本作の宮永咲もめんまと同じく漫画やアニメといった2次元だからこそ成立する少女だ。そのため実写で演じるには難しい役だったが、浜辺のビジュアルと芝居は見事にハマっていた。

浜辺たちが演じる麻雀部の女子高生たちのルックスは漫画に寄せており、実写で成立するギリギリのラインだったが、浜辺だけでなく山田杏奈や浅川梨奈といった若手女優の演技が上手くハマったことで、面白い作品に仕上がっていた。

少し余談となるが、2010年代に10代だった若手女優の多くは漫画やアニメを原作とするドラマや映画にたくさん出演している。

その際に原作ファンから厳しい目を向けられ、毎回苦労しているのだが、実写ならではの3次元の生々しい芝居に変換するのではなく、極限まで原作にある2次元のキャラクターに寄せる2.5次元の芝居がうまくできるかどうかが、女優としての成功条件だったように感じる。

だが、このバランスはとても難しく、2次元に寄せてキャラクター性を打ち出すだけだと、不自然なコスプレ芝居となってしまい、違和感が強まってしまう。

そのため、生身の人間らしさを保ちながらも、記号的なキャラクター性を不自然にならない形でブレンドするという独自のセンスが求められるのだが、浜辺美波はそのバランス感覚が抜群で、記号的なキャラクターを自然に演じることができる2.5次元のセンスが突出していた。

清純派なのに「暗い色気」がある

それは、2018年に放送された深夜ドラマ『賭ケグルイ』（MBS・TBS系）で浜辺が演じた蛇喰夢子の芝居を見るとよく理解できる。

本作は河本ほむら（原作）と向村透（作画）が手掛ける同名漫画（スクウェア・エニックス）を連続ドラマ＆映画化したものだが、『咲-saki-』の宮永咲が静だとしたら、本作の蛇喰夢子はケレン味たっぷりの動の演技で、浜辺美波の演じた役ではもっとも攻めた芝居となっていた。

舞台はギャンブルによって生徒間の階級が決まる学園。浜辺が演じる転校生・蛇喰夢子は生粋のギャンブル狂で、ギャンブルで極限状態に追い込まれると恍惚とした表情を浮かべる。

当時も今も浜辺美波というと清純派女優の鑑と言える存在だが、ギャンブルに没入する蛇喰夢子の表情には暗い色気と狂気があり、賭けの才能で周囲を翻弄する姿は、悪女とも言える。

そうでありながら、ギリギリのところで下品にならないのは、彼女が持つ品の良さゆえだろう。

その後、浜辺は『約束のネバーランド』や『シン・仮面ライダー』といった映画で漫画的なキャラクターを演じる機会が増えていくのだが、どんな荒唐無稽な役でも演じられるのは『咲-saki-』と『賭ケグルイ』で2.5次元的な芝居を突き詰めたことが、大きかったのではないかと感じる。

一方、キラキラとした学園青春映画にも彼女は多数出演している。

2017年に劇場公開された月川翔監督の映画『君の膵臓を食べたい』はその筆頭で、女優としての浜辺の知名度を一気に高めた初期代表作と言えるだろう。

本作は吉野はるの同名小説（双葉社）を原作とする青春映画。浜辺が演じる山内桜良は膵臓の病気で余命1年の女子高生。主人公の僕（北村匠海）とは、図書館の書庫整理を通して仲良くなっていく。

物語は大人になった僕（小栗旬）が過去を回想する形で描かれるのだが、難病モノの青春映画だと思って観ていると、悲壮感が全くなかったため驚いた。

ヒロインの桜良は、主人公を振り回す少し変わった女の子で、いつも飄々としていて何を考えているのかわからないという性格なのだが、それを差し引いても浜辺が演じる桜良の存在感は独特で、すごく綺麗でかわいいのに透明感がありすぎて人間としての生々しさに欠け、彼女だけアニメや漫画のキャラクターのようだ。

友人の滝本恭子を演じる大友花恋の芝居には10代の女の子が持つ生々しさがあるため、桜良の儚さを強調するため、あえて生々しさがないように撮っていることは頭では理解できるのだが、本作の浜辺美波の浮世離れした透明感は破格だった。

学園モノでも青春モノでもない…浜辺美波が最も輝くジャンル

浜辺美波の芝居が面白いのは、現実に近い役を演じている時の方が浮世離れした透明感が生まれるところだ。

その透明感は、漫画やアニメのキャラクターを演じる2.5次元的な作品においては違和感なくハマるのだが、現実の学校を舞台にした映画やドラマにおいては光が強すぎて、ふわっとした明るさを放つ。

その明るさは現代を舞台にしたリアル志向の作品だと少し浮き上がってしまう。

だが、山崎貴監督の映画『アルキメデスの大戦』や『ゴジラ-1.0』、朝ドラ『らんまん』といった現代よりひと昔前の時代を舞台にした物語で、清楚なヒロインを演じると見事にハマる。

その意味で、時代劇は今の浜辺美波にとって女優としてのポテンシャルをもっとも発揮できる舞台だと言えるだろう。

大河ドラマ『豊臣兄弟！』で彼女は、豊臣秀吉（池松壮亮）の正室となる寧々を演じる。

今後、注目すべきは、話数を重ねるごとに変化していく彼女の姿だ。

『らんまん』では、少女から夫の研究を支える妻、そして子を持つ母へと年月と共に変わっていく姿を演じ切っているが、今回は年齢による女性としての変化だけでなく、秀吉の出世に伴い、戦国のファーストレディとして身分が変化していくことも大きい。彼女ならではの透明感を保ったまま、時間に流れに伴う女性としての成長と秀吉の正室という正妻としての立場の変化をどう演じ切るのか楽しみである。

（成馬 零一）