Mrs. GREEN APPLE、2025年世界売上アーティストランキング13位 日本人唯一のランクインで快挙
【モデルプレス＝2026/02/19】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル／以下、ミセス）が、国際レコード・ビデオ制作者連盟（IFPI）が毎年発表する前年のグローバル・レコーディング・アーティスト・チャートにて、13位で初のランクインを果たした。
【写真】ミセス、ファンの考察相次いだ最新MV話題
世界中のレコード音楽業界を代表する組織・IFPIが毎年発表しているグローバル・レコーディング・アーティスト・チャートは、前年の世界で最も売れたアーティストを表彰するもの。集計は、世界各国の8,000以上の参加レコード会社からストリーミング、ダウンロード、フィジカル売上データを直接収集し、独自の手法で単一のグローバル指標へ換算。対象は当該年の新作に限らず、アーティストの全カタログ作品を含んでいる。
4年連続で首位を獲得しているテイラー・スウィフトをはじめ、韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kids（ストレイキッズ）、ビリー・アイリッシュら世界的アーティストが名前を連ねる中、ミセスが13位にランクインを果たした。
Billboard JAPANの集計によると、2025年の年間ストリーミング総再生数（集計期間：2024年11月25日〜2025年11月23日）は4,668,485,243回、これまでの全タイトル累計ストリーミング総再生数（集計期間：〜2026年1月4日）はこれまでに150億回を突破しており、いずれもアーティスト別で1位に。2025年7月までに全楽曲での国内累計ストリーミング数が100億回を超え、史上初の“国内ストリーミング100億回達成アーティスト”となった彼らだが、早くもその記録を更新している。
さらに、アニバーサリーベストアルバム「10」のフィジカル累計枚数（集計期間：〜2026年2月15日）は1,029,401枚を記録し、大きな功績を残している。（modelpress編集部）
1位 テイラー・スウィフト
2位 Stray Kids
3位 ドレイク
4位 ザ・ウィークエンド
5位 バッド・バニー
6位 ケンドリック・ラマー
7位 モーガン・ウォーレン
8位 サブリナ・カーペンター
9位 ビリー・アイリッシュ
10位 レディー・ガガ
11位 アリアナ・グランデ
12位 タイラー・ザ・クリエイター
13位 Mrs. GREEN APPLE
14位 SEVENTEEN
15位 エミネム
16位 リンキン・パーク
17位 ザック・ブライアン
18位 エド・シーラン
19位 シザ
20位 ジャスティン・ビーバー
【Not Sponsored 記事】
