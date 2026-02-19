汚れない・かさばらない・自宅で洗える「気を遣わない」アウターの話題作

「買った後に疲れない」都合のいいダウン

クリーニングに出す手間や、かさばる収納、圧迫感に形くずれなど、ほかの服以上に小さなストレスを感じやすいダウン。そんなわずらわしさからも解放される１枚なら、魅力は倍増。







Mila Owen

「悪天でも気兼ねなく使える」撥水加工をほどこした白

「2024年にWEB限定で人気だったアイボリーが今季は通常ラインに仲間入り。なにかと気をつかうことの多い白ですが、表面にほどこした撥水加工でダメージを軽減。」（PR・松岡陽美さん）







FOURAM

着るたびに実感できる「スマートで美しいシルエット」

「何度もパターン修正をした末にたどりついた、フードの立体感や後ろ姿の美しさ。加えて、肩〜胸上までだけダウン量をひかえ、形のキレイさを追求。」（ディレクター・安藤ようこさん） ダックよりも軽量であたたかいグースの綿毛を採用。

Marmot

「ロング丈とは思えない軽さ」でストレスフリー

「撥水性に優れた軽量なナイロン生地と、750フィルパワーの撥水ダウンを組み合わせたことで、ふんわりと包み込まれるライトな着心地を実現しました。」（アタッシュドPR・藤本梨央さん） ユニセックスで着られるひざ丈までの長さ。







