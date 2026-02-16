¥«¥º¤Î¥Ù¥ó¥Á³°ÍýÍ³¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ê¤È¤³¤í¡×¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡É¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÉÂÎ´¶¡Ö¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡×
¥«¥º¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ÎÊ¡Åç¤Ï¤¤¤ï¤¤Ë1-3¤ÇÇÔÀï
¡¡¡¡J3Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎFW¥«¥º¡Ê»°±ºÃÎÎÉ¡Ë¤¬¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ÖÊ¡Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¤Ï15Æü¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤ÇÆ±¤¸Ê¡Åç¤ÎJ2¤¤¤ï¤FC¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡£¥«¥º¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ò´®Ç½¡£1-3¤ÎÇÔÀï¤Ë¸·¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â¿·Å·ÃÏ¡¢Ê¡Åç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»î¹ç¤Ë¿ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤ï¤¤Î¥Û¡¼¥à¡¢¥Ï¥ï¥¹¥¿¤¬Ç³¤¨¤¿¡£¸ø¼°Àï¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤È¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¡¢²áµîºÇÂ¿¤Î5058¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¡Öº£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¡¢¤¤¤ï¤¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¸Æ±þ¤¹¤ë¡£µ¤²¹18ÅÙ¤Èµ¨Àá³°¤ì¤Î²¹¤«¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬¡Ö¥Ï¥ï¥¤²½¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶õ´Ö¤ò¥«¥º¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÂÎ´¶¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤ÎJ2¹ÃÉÜÀï¤Ë20Ê¬¸ÂÄê¤Ç¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¡£»ûÅÄ¼þÊ¿´ÆÆÄ¤ÎÂçÃÀ¤ÊºÓÇÛ¤Ë¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥«¥º¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿¡£»ûÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÀïÎ¬Åª¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂù¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Âç¤¤Ê¥±¥¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖµÙÍÜ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»î¹çÁ°¤Ë¤Ï²ñ¾ìÆþ¤ê¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÎ×¤àÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤¿¤º¤È¤â¼«¤é¤Î·Ð¸³¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ¼ã¼ê¤ò¸ÝÉñ¡£¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ØÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥«¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£²£ÉÍFC»þÂå¤Ï²£ÉÍF¥Þ¥ê¥Î¥¹¤È¤Î¡Ö²£ÉÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤ÎJFL¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯»þÂå¤Ï¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤È¤Î¡Ö»°½Å¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¡Ö¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ä½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢94Ç¯¤Ë¥»¥ê¥¨A¤Î¥¸¥§¥Î¥¢¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¤È¤Î»î¹ç¤ÏÆÃÊÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö1½µ´ÖÁ°¤«¤é³¹¤¬2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÀ÷¤Þ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ÁÄ®¥¸¥§¥Î¥ÐÃæ¿´Éô¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¸Å¹ë¥¸¥§¥Î¥¢¤È¼þÊÕÃÏ°è¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¿·¶½¥µ¥ó¥×¥É¥ê¥¢¡£³¹¤ÎÌ¾½ê¤«¤é¡ÖÅôÂæ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»î¹ç¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎAC¥ß¥é¥óÂÐ¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥í¡¼¥Þ¤ÎAS¥í¡¼¥ÞÂÐ¥é¥Ä¥£¥ª¤Ê¤É¤ËÊÂ¤ó¤ÇÇ®¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç°ìÈÖ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥«¥º¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¥»¥ê¥¨A½é¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç¡¢°ìÌö¥¸¥§¥Î¥¢¤Î±ÑÍº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£30Ç¯°Ê¾å¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥¸¥§¥Î¥Ð¿Í¤Îµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡ÖÊ¡Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯Ç®¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤ÀÆ±¤¸ÃÏ°è¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£±Ä¶ÈÀïÎ¬¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Ê¡Åç¸©Æâ¤Ç¤âÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬°Û¤Ê¤ë¡ÖÃæÄÌ¤ê¡×Ê¡Åç¤È¡ÖÉÍÄÌ¤ê¡×¤¤¤ï¤¡£Â¾¸©¤Î¿Í´Ö¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë°Õ¼±¤Î·ãÆÍ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤ã¤Ã¤Æ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤È¤Ï¤ï¤±¤¬°ã¤¦¡£
¡¡¤¤¤ï¤¤ÎÅÄÂ¼Íº»°´ÆÆÄ¤ÏËþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë´¶¼Õ¤·¡Ö¤³¤³¤Ç¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾¡Íø¤ò´î¤ó¤À¡£Ê¡Åç¤Î»ûÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤È¡¢¤È¤â¤Ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÔÀï¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¥«¥º¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Ï«¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯¡¢¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÊ¡Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ï21Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼ÂçµÜÀï¡¢4·î12Æü¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¡ÖÊ¡Åç¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¡£58ºÐ¤ÎÊ¡ÅçFW¡¢¥×¥í41Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡Ê²®Åç¹°°ì/ Hirokazu Ogishima¡Ë